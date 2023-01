„You Can Dance” w piątek wraca na antenie TVP. Co wiemy o nowej edycji?

Po sukcesie pierwszej edycji „You Can Dance. Nowa Generacja” TVP 2 zaprasza na kolejną odsłonę programu tanecznego dla najmłodszych. Kto podbije serca jurorów i widzów? Który uczestnik zdobędzie tytuł najlepszego tancerza i otrzyma 100 tys. złotych? Przekonamy się już wkrótce.

Dzieci w wieku 8-13 lat spróbują swoich sił na scenie „You Can Dance”, a ich poczynania oceniać będzie jury w odświeżonym składzie. Za jurorskim stołem zasiądą: choreograf Agustin Egurrola, aktorka Katarzyna Cichopek oraz tancerka Ida Nowakowska-Herndon. To nie jedyna niespodzianka jaka czeka na widzów w nadchodzącym sezonie. Program „You Can Dance. Nowa Generacja 2” poprowadzi tancerka Edyta Herbuś, która będzie wspierać młodych uczestników talent show.

„You Can Dance. Nowa Generacja 2”. Etapy programu

Pierwszy etap tanecznej przygody to castingi, podczas których wybrana zostanie pięćdziesiątka młodych tancerzy, którzy powalczą o szesnaście finałowych miejsc. Castingi do nowej edycji przyciągnęły tłumy młodych tancerzy marzących o zdobyciu biletu do Szkoły Tańca „You Can Dance. Nowa Generacja 2”. W odcinkach castingowych widzowie zobaczą różne style taneczne z całego świata: hip hopowe flow, modernowe wyskoki, czy baletowe piruety. Uczestnicy zatańczą w: adidasach, obcasach, butach do stepowania, puentach, a nawet bez butów, boso i w skarpetach. Jurorzy będą mieli trudne zadanie – młodzi tancerze wyzwą ich na taneczne pojedynki i nie tylko. Kto podbije serca jurorów i przejdzie do kolejnego etapu? Odpowiedź już w styczniowych odcinkach „You Can Dance. Nowa Generacja 2”.

Spośród wszystkich tancerzy, którzy zgłosili się na castingi, najlepsza pięćdziesiątka otrzyma wymarzony bilet do Szkoły Tańca „You Can Dance. Nowa Generacja 2”. Ten etap rywalizacji to dziesiątki godzin spędzonych w salach pod okiem najlepszych trenerów w Polsce. Uczestnicy sprawdzą się w trzech tanecznych żywiołach, a wielką niespodzianką dla dzieci będzie muzyczna supergwiazda.

Do kolejnego etapu – odcinków studyjnych – przejdzie szesnaścioro najzdolniejszych młodych tancerzy. Uczestnicy zaprezentują się w choreografiach grupowych, zaskakujących duetach i popisowych solówkach. Na tym etapie o awansie do kolejnego odcinka decydować będą jurorzy i telewidzowie głosujący na swoich faworytów. Radość przeplatać się będzie ze stresem i wzruszeniami. W połączeniu z porywającymi choreografiami, nowoczesną oprawą i utalentowanymi młodymi tancerzami widzowie obejrzą taneczne show na najwyższym poziomie.

„You Can Dance. Nowa Generacja 2”. Kiedy premiera?

Premierowy odcinek „You Can Dance. Nowa Generacja 2” w piątek, 6 stycznia o godz. 20:35 w TVP2.

