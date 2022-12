Świąteczny odcinek „M jak miłość” podzielił fanów. Co piszą w sieci?

Produkcja „M jak miłość” przygotowała dla widzów wyjątkową niespodziankę. W Wigilię na antenie TVP zostanie wyemitowany specjalny, świąteczny odcinek „M jak miłość – Wigilia u Mostowiaków”. Mimo że w telewizji pojawi się dopiero w Wigilię o godzinie 20.00, to już jest dostępny w internecie, na stronie vod.tvp.pl.

Świąteczny odcinek „M jak miłość” – o czym jest?

Na nagraniu promującym odcinek widzimy smutną Barbarę Mostowiak, która tęskni za swoją rodziną. Nie będzie jednak tęsknić długo, ponieważ do jej domu zaczną powoli nadciągać dzieci i wnuki. Pojawi się dawno niewidziany Marek Mostowiak (w tej roli Kacper Kuszewski, który po latach wraca do Grabiny). Co więcej, widzowie zobaczą także Małgorzatę Kożuchowską oraz Joannę Koroniewską, czyli serialową Hankę i Gośkę, a wszystko za sprawą wspomnień.

„M jak miłość”. Fani podzieleni po świątecznym odcinku

Świąteczny odcinek pojawił się już w internecie, i to właśnie dobór postaci, które pojawiły się na ekranie, najmocniej zaskoczył widzów. W komentarzach internauci nie kryli zaskoczenia, że zabrakło kilku pociech, co jest dziwne ze względu na datę, jaką jest 24 grudnia. „Jak Kinga mogła zostawić córki na Wigilię same z babcią i pojechać z resztą do Grabiny?”; „Trochę dziwne, że zabrakło Łukasza, Mateusza (...). Chyba że była mowa, czemu ich nie było?”; „A co się stało z Łukaszem i Anią?”; „No właśnie i z Mateuszem... Nie wpadł zobaczyć taty?” – czytamy w mediach społecznościowych.

Mimo to wielu fanom serialu wyjątkowy odcinek bardzo się spodobał, a powodem bez wątpienia była świąteczna atmosfera „Oglądałam. Piękny, wzruszający odcinek”; „Aż łza się kręci”, „Oglądałam już; niektóre momenty bardzo wzruszające”; „Cudownie”; „I to jest właśnie klimat tych wyjątkowych Świąt” – pisali internauci. Co ciekawe, kilku z nich zwróciło też uwagę, że w bieżących odcinkach trwa lato. Pojawiły się pytania, jak rozbieżność pogody zostanie rozwiązana.

facebookCzytaj też:

„Rolnik szuka żony”. Tomek oświadczy się Kasi? Do sieci trafiło wymowne zdjęcieCzytaj też:

Edyta Zając wygrała „Taniec z Gwiazdami”. Na co przeznaczyła 100 tys. zł?