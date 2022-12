Co stało się z Zonkiem z „Idź na całość”? Chajzer odpowiada

Teleturniej „Idź na całość” był emitowany w Polsacie w latach 1997-2001. Kultowy program na zawsze wpisał się w historię telewizji, a jego prowadzący Zygmunt Chajzer zyskał dzięki formatowi ogromną popularność. Zasady były bardzo proste, uczestnicy typowali bramki, gdzie znajdowały się nagrody, albo charakterystyczny kot w worku o imieniu Zonk. Mimo że był symbolem przegranej, to zabawka także stała się niesamowicie popularna i zyskała sporą rzeszę dziecięcych fanów.

Zygmunt Chajzer zdradził, co stało się z legendarnym kotem Zonkiem

Podczas jubileuszu stacji Polsat Zygmunt Chajzer opowiedział o swoim podejściu do teleturnieju reporterce Plejady. – To było bardzo ważne wydarzenie w moim życiu. Dzięki „Idź na całość” zyskałem ogromną popularność, rozpoznawalność. To stworzyło mi też możliwości wzięcia udziału w innych programach – powiedział. Podkreślił też, że tego typu zadanie to marzenie każdego dziennikarza. – Myślę, że każdy prezenter, każdy prowadzący marzy o takim programie, z którym będzie utożsamiany. Że będzie miał w swoim CV, w swoim życiorysie zawodowym jeden taki punkt, w którym będzie mógł powiedzieć: ten program to ja. Ja mam taki program i to jest „Idź na całość” – podkreślił.

Na gali Chajzer pojawił się ze sławnym pluszowym kotem Zonkiem.

To jest cały czas ten sam egzemplarz, jest całkiem dorosły, bo liczy sobie 25 lat. Trzyma się całkiem nieźle. Był symbolem przegranej, ale dzieci marzyły o tym, żeby mieć Zonka. Wysyłały rodziców nie po samochód, nie po meble, tylko mówiły „przywieź mi Zonka” – przypomniał prezenter.

Reporterka dopytała prowadzącego, gdzie na co dzień mieszka Zonk. Jak się okazuje, ma się całkiem dobrze. – Stoi na honorowym miejscu między Telekamerami i innymi nagrodami, ważnymi elementami z mojej historii – wyznał Zygmunt Chajzer.

