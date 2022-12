Finał „Top Model”. Nie zabrakło zwrotów akcji! Kto wygrał?

Mimo że na antenie TVN pojawiła się już 11. edycja „Top Model”, to wciąż budzi ona ogromne emocje. Podczas śledzenia rywalizacji aspirujących modeli i modelek nie zabrakło zwrotów akcji. Pod koniec listopada ku zaskoczeniu widzów z programem pożegnała się Aleksandra Helis, która była nie tylko ulubienicą widzów, ale początkowo oczarowała też jurorów. 19-latka już w drugim odcinku show otrzymała „Dziki bilet”. To nie lada wyróżnienie. Dzięki biletowi uczestniczka od razu trafiła do domu modeli, omijając etap bootcampu. Spore zamieszanie budziła także postać Martyny, która jest modelką plus size. Dziewczyna chętnie to podkreśla, a nawet zdradziła, ile waży, i jaki rozmiar nosi. Wśród widzów zaskoczenie wzbudziło także przywrócenie do konkursu Michaliny. Zrobiła to Joanna Krupa i była to pierwsza taka sytuacja w historii programu.

„Top Model”. Wielki finał za nami

Michalina Wojciechowska dzięki przywróceniu do programu doszła aż do finału. Poza nią o zwycięstwo walczyła Klaudia Neścior i Natalia Woś. Podczas ostatniego odcinka najpierw wszyscy uczestnicy wzięli udział w pokazie, a następnie na wybiegu pojawiły się trzy finalistki. Później widzowie mogli przypomnieć sobie wyboistą drogę każdej z dziewczyn do ostatniego etapu. Następnie jury, do którego gościnnie dołączyła Anja Rubik, oceniło okładki magazynów, na którym finalistki pozowały na malowniczym Haiti. Zdjęcie Klaudii oceniono na 12 punktów, Michaliny na 14, a Natalii na 15.

„Top Model”. Kto wygrał?

W kolejnym etapie finału show wyłoniono ulubieńca internautów. Czek na 10 tys. zł i wyróżnienie otrzymała Klaudia. Następnie z marzeniami o wygranej pożegnała się jedna z uczestniczek. Była to Michalina. Jury oceniło też filmy, które zostały stworzone jako reklama samochodu. Praca Klaudii zdecydowanie nie przypadła do gustu Anji Rubik. Łącznie przyznano jej 11 punktów, a o trzy więcej otrzymała Natalia.

Na pierwszy rzut oka było widać, że w rywalizacji prowadzi Natalia, jednak ostateczna decyzja zależała od widzów. Zgodnie z ich decyzją 11. edycję „Top Model” zwyciężyła Klaudia Neścior.

