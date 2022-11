Joanna Krupa przywróciła uczestniczkę „Top Model”. To pierwsza taka sytuacja w historii programu

W 11. edycji „Top Model” zostało zaledwie sześciu uczestników. Show budzi coraz większe emocje, a konkurencja między aspirującymi modelami i modelkami staje się coraz bardziej zawzięta. W zeszłym tygodniu z programem pożegnała się Aleksandra Helis, która była nie tylko ulubienicą widzów, ale początkowo oczarowała też jurorów. 19-latka już w drugim odcinku show otrzymała „Dziki bilet”. To nie lada wyróżnienie. Dzięki biletowi uczestniczka od razu trafiła do domu modeli, omijając etap bootcampu.

O dalszą karierę walczyli więc: Borys, Klaudia, Adriana, Maciej, Natalia i Michalina. W ostatnim programu uczestnicy stanęli przed kolejny trudnym zadaniem. Aspirujący modele i modelki pozowali przed obiektywem Marcina Tyszki i mieli zapozować w podczas „powietrznej sesji”. Następnie czekał na nich casting, gdzie największe wrażenie na projektantce zrobiła Klaudia. W dalszej części programu widzowie mogli podziwiać kolejne zmagania uczestników, którzy musieli samodzielnie znaleźć drogę na przesłuchania. Tym razem w Johannesburgu.

„Top Model”. Joanna Krupa przywróciła uczestniczkę

Michalina, która ewidentnie grała pierwsze skrzypce w zmaganiach z mapą, nie wypadła najlepiej na castingach. Z czterech projektantów nie wybrał jej żaden. Powodem był niski wzrost. – Było czterech projektantów i żaden się nie zdecydował na mnie. Po prostu ku*** czuję, że to jest takie niesprawiedliwe, że te je**** centymetry, jeszcze wszyscy na mnie patrzą i to jest takie... – płakała przed kamerą Michalina.

Ostatecznie dziewczynie udało się przekonać do siebie jednego z projektantów. Największy sukces osiągnął jednak Maciek, dla którego specjalnie uszyto kreację. To wszystko nie umknęło jury, którzy nie ukrywali, że to Michalina jest najsłabszym ogniwem. Dziewczyna jednak nie odpadła z show dzięki Joannie Krupie. – Sumienie by mi nie dało spać, jakbym Cię wysłała do domu. Po raz pierwszy w historii programu ja kogoś wracam – powiedziała wzruszona celebrytka.

