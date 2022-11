Wołodymyr Zełenski pojawi się w talk-show Netfliksa. Kiedy emisja odcinka?

David Letterman jest jednym z najbardziej znanych polskich prezenterów, gospodarzy talk-show, producentów i komików. Światowy rozgłos przyniósł mu program NBC „Late Night with David Letterman”. Od 1993 do 2015 roku prowadził „Late Show with David Letterman” na kanale CBS. Styl przeprowadzanych przez niego wywiadów jest często ironiczny i komediowy.

Zełenski u Lettermana na Netflix. Kiedy emisja wywiadu?

„Mojego następnego gościa nie trzeba nikomu przedstawiać” (ang. „My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman”) to format, który oglądać możemy na Netflix od 2018 roku. W tym czasie z Davidem Lettermanem rozmawiali m.in. Barack Obama, Malala Yousafzai, Howard Stern, Kanye West, Ellen DeGeneres, Melinda Gates, Lewis Hamilton, Will Smith, Billie Eilish czy Ryan Reynolds. Show doczekało się czterech sezonów i 22 odcinków. Każdy odcinek talk-show poświęcony jest konkretnemu gościowi/gościni.

W najnowszej odsłonie David Letterman porozmawiała z Wołodymyrem Zełenskim. Netflix ogłosił, że w ramach przeprowadzenia wywiadu z prezydentem Ukrainy Letterman udał się do Kijowa. Odcinek z Zełenskim ma zostać wyemitowany na Netflix jeszcze w tym roku.

