„Top Model”. Internauci grzmią po werdykcie: Lepiej późno niż wcale

Mimo że widzowie TVN śledzą już 11. edycję „Top Model”, to wciąż budzi emocje. W ostatnim wyemitowanym odcinku zaczął się czas fashion weeków. Uczestnicy zaczęli jednak od Off Fashion w Kielcach. Ich bliscy, rodzina i przyjaciele zrobili im niespodziankę i pojawili się w studio. Wzruszeniom nie było końca. Tylko Klaudii Neścior było przykro, ponieważ nikt jej nie odwiedził – z bratem połączyła się online. – Jakby przyszło co do czego nie miałabym takiego 100% wsparcia – powiedziała zawiedzionym głosem po rozmowie.

Podczas Off Fashion w Kielcach aspirujący modele i modelki wzięli udział w pokazie, który zamknęła Martyna Kaczmarek. Projektanci nie kryli zachwytu wykonanym przez nią zadaniem. Następnie przyszedł czas na sesję. Tym razem mieszkańcy willi „Top Model” pozowali w studio w centrum Warszawy z widokiem na Pałac Kultury i Nauki. Mieli na sobie ekstrawaganckie stroje i kolorowe makijaże. W sesji pomagała im Sylwia Butor – znana modelka i influencerka. Najlepiej poszło Adrianowi Nkwamu i Aleksandrze Hellis.

„Top Model”. Kto odpadł?

Mimo wysokiego poziomu uczestników „Top Model” z show musiała pożegnać się kolejna osoba. W ostatnim odcinku nie pojawiła się Joanna Krupa, ale zastąpił ją Dawid Woliński. Projektant mody stanął na wysokości zadania. Poza stałym składem jury pojawiły się też dwie gościnie: Maja Zimnoch, oraz Paulina Krupińska. Prezenterka „Dzień Dobry TVN” podkreśliła, że Martyna Kaczmarek słabo wypadła podczas kolorowej sesji. Mimo tłumaczenia, że miała gorszy dzień, jurorzy zdecydowali, że to ona opuszcza program.

W mediach społecznościowych pojawiło się wiele komentarzy oceniających decyzję jurorów. „A już przyszłość przepowiadała, już w finale się widziała... Ta pewność siebie zgubiła już niejednego”; „Lepiej późno niż wcale”; „Nareszcie!”; O„dpadła parę odcinków za późno. To skandal, że zaszła dalej niż Filip” – czytamy.

