Miss Argentyny i Miss Puerto Rico są parą. Pochwaliły się nagraniem ze ślubu

Fabiola Valentín, która została okrzyknięta najpiękniejszą kobietą w Puerto Rico i Mariana Varela, która ten sam tytuł otrzymała w Argentynie, poznały się podczas Miss Grand International w 2020 roku. Chociaż wielokrotnie publikowały wspólne zdjęcia, to podkreślały swoją przyjaźń. W mediach społecznościowych obu celebrytek znajdziemy pamiątki z ich wspólnych podróży, wyjść i życia codziennego. Na kadrach nie szczędzą sobie czułości, jednak do tej pory podkreślały, że łączy je bardzo silna przyjaźń.

Miss Argentyny i Miss Puerto Rico wyznały, że wzięły ślub

Teraz Fabiola Valentín i Mariana Varela wyznały, że są parą. Modelki opublikowały na Instagramie 30-sekundowy filmik. Na nagraniu możemy zobaczyć rozczulające ujęcia. Największe wrażenie robi jednak moment zaręczyn. Po tym wydarzeniu obie zaczęły nosić identyczne diamentowe pierścionki. Zdecydowały się też sformalizować związek, co także uwieczniły. W poście widzimy kilka fotografii z wesela, a także tort i obrączki, jakie wybrały. To złote obręcze w kształcie korony. Film kończy romantyczny pocałunek. Miss Puerto Rico i Miss Argentyny powiedziały sobie „Tak” 28 października 2022 roku w San Juan. Tego dnia Fabiola Valentín postawiła na nowoczesną białą sukienkę z frędzlami, zaś jej wybranka Mariana Varela zdecydowała się na białą marynarkę i czarne szerokie spodnie. Obie dobrały do tego imponujące diamentowe kolczyki.

W opisie nie zabrakło szczerego wyznania. „Podjęłyśmy decyzję o zachowaniu naszej relacji w sferze prywatnej, ale w tym szczególnym dniu postanowiłyśmy pokazać nieco więcej” – napisały zdobywczynie tytułów najpiękniejszych kobiet swoich krajów.

