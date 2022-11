„Rolnik szuka żony”. Michał poślubił już jedną z kandydatek?

„Rolnik szuka żony”bez wątpienia udowadnia, że miłość można znaleźć w telewizji. Dzięki udziałowi w show już wielu rolników i rolniczek spotkało swoje drugie połówki, z którym są związani do dzisiaj. Widzowie mają nadzieję, że obecna edycja także będzie obfitować w gorące uczucia. W odcinkach, które obecnie są emitowane przez TVP, miłości szuka pięciu uczestników: Klaudia, Tomasz K. Tomasz R., Michał i Mateusz.

Ich losy są zawiłe, a oni sami dalej nie podjęli ostatecznej decyzji. Mimo to niemal każdy z nich ma już faworyta bądź faworytkę. Zdjęcia do programu dawno się skończyły, ale jeszcze nie wiemy, komu udało się spotkać drugą połówkę. Na to musimy poczekać jeszcze kilka tygodni. Niedawno do mediów trafiły informacje, że Mateusz odrzucił wszystkie kandydatki, a w finale 9. edycji „Rolnik szuka żony” pojawił się sam.

„Rolnik szuka żony”. Michał jest już po ślubie?

Kolejną niepotwierdzoną informacją jest ślub Michała, który najmłodszym rolnikiem. 23-latek razem z rodzicami prowadzi 130-hektarowe gospodarstwo. Głównie zajmuje się hodowlą koni i krów mlecznych. Do swojego domu zaprosił trzy kandydatki: 19-letnią Martę, 20-letnią Adriannę i 24-letnią Sylwię. Mimo że nie odrzucił żadnej z nich, to gołym okiem widać, że największą sympatią pała do Marty. Dziewczyna także ma doświadczenie w pracy na roli. Jak wynika z informacji przekazywanych przez fanów programu w mediach społecznościowych, młody rolnik ma być już po ślubie. Ceremonia miała się odbyć w październiku. „A Michał wziął ślub z Martą, jedna pani sąsiadka napisała. [...] Ślub był podobno w październiku” – czytamu na facebookowej grupie.

