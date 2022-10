„Wojenne dziewczyny”. Meier pozwala dziewczynom skopiować dokumenty

„Wojenne dziewczyny” to serial opowiadający o losach trzech kobiet. Różni je niemal wszystko, ale łączy miłość do kraju i chęć walki z okupantem. Historię Polski, pogrążonej w wojnie, oglądamy z perspektywy trzech bohaterek. Irka pochodzi z inteligenckiej rodziny, Marysia jest córką żydowskiego przemysłowca, zaś Ewka wywodzi się ze środowiska przestępczego. Żadna z nich jest jeszcze żoną, ani matką. Przez wszystkie poprzednie lata były przygotowane do życia według standardów społeczeństwa, ale sytuacja polityczna w ojczyźnie wywróciła ich losy do góry nogami.

„Wojenne dziewczyny” – co w najnowszym odcinku?

Meier przekazuje Magdzie informacje o tym, kiedy Abwehra zamierza przeszukać Złoczewice. Nitka i Zyga ewakuują z pałacu Chaima z rodziną, a Odrowąż wyjeżdża na Podlasie. Tymczasem Schneidernamawia SS – Manna Frischa – do udziału w nalocie. Nitka martwi się o domowników w Złoczewicach, w związku z czym Magda oferuje jej, że pojedzie tam, by mieć wszystko na oku. Z kolei pałacowa pokojówka szantażuje matkę Nitki i domaga się zapłaty w zamian za milczenie. Natomiast Lund nakazuje Wirtzowi przewiezienie dokumentacji z dotychczasowych badań. Meier przysłuchuje się ich rozmowie. Postanawia umożliwić dziewczynom sfotografowanie tych dokumentów, wykorzystując przywary Wirtza.

„Wojenne dziewczyny” – kiedy emisja?

Pierwszy odcinek piątego sezonu zadebiutował na antenie Telewizji Polskiej w niedzielę 4 września 2022 roku. Kolejne przygody „Wojennych dziewczyn” możemy oglądać w każdą niedzielę o godzinie 20.15 w TVP1. Produkcja jest też dostępna na platformie VOD.

