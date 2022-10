Dziennikarz TVP3 nie żyje. Łukasz Owsiany miał 31 lat

Wszystko zaczęło się kiedy w wakacje Łukasz Owsiak zaczął cierpieć na ból głowy, który był objawem udaru mózgu. Wówczas dziennikarz przebywał ze swoją partnerką na wakacjach nad Bałtykiem. Silny ból sprawił, że mężczyzna trafił do szpitala śmigłowcem, ale pomoc dotarła dopiero 20 minut po zgłoszeniu. Wszystko wydarzyło się pod koniec lipca.

Od tego czasu Łukasz Owsiany przebywał w śpiączce. Jego rodzice założyli zbiórkę na jego leczenie. „Codziennie mówił, że uwielbia to, co robi. Koledzy z pracy i rodzina nigdy nie widzieli go smutnego, bo zawsze promieniał radością. Miał pozytywne podejście do wyzwań – nie było dla niego rzeczy niemożliwych” – mogliśmy przeczytać.

Zmarł dziennikarz TVP3. Miał udar mózgu

Łukasz Owsiak zmarł 17 października 2022 nad ranem. Tę tragiczną wiadomość przekazała jego siostra. „Moje serce dzisiaj pękło i rozsypało się na miliardy najdrobniejszych kawałków… mój kochany młodszy braciszek odszedł… widziałam, jak walczył… widziałam go w ten weekend, bardzo się wzruszył, gdy mnie zobaczył… jego spojrzenie powiedziało mi »Ewa zobacz, że jestem tutaj, walczę, rehabilituje się, jest tak, jak walczyliśmy o to« przytuliłam go i powiedziałam, że będzie dobrze, że teraz będzie już tylko lepiej. Niestety w nocy jego stan się pogorszył i został przetransportowany do szpitala, tam niestety rano zmarł” – napisała.

Śmierć dziennikarza potwierdziła także stacja. „Był niezastąpiony. Dziś odczuwamy to wyjątkowo dotkliwie. Jego nieobecność pokazała nam, że przez wiele lat niewystarczająco docenialiśmy jego umiejętności, zaangażowanie, wsparcie, które każdego dnia od niego otrzymywaliśmy zarówno w sferze zawodowej, jak i prywatnej” – możemy przeczytać na stronie TVP Wrocław.

