Masz PlayStation5? Możesz już pobrać Disney+ na konsolę

Usługa została uruchomiona we wtorek 4 października. Wraz z nową odsłoną można teraz oglądać swoje ulubione filmy, seriale, produkcje oryginalne oraz wiele innych w technologii i jakości 4K oraz HDR.

– Kluczowym elementem naszej globalnej strategii jest docieranie do klientów niezależnie od tego gdzie oni są i dlatego cieszymy, że wzbogacony Disney+ trafi do użytkowników PlayStation 5 – mówił Jerrell Jimerson, EVP of Product & Design, Disney Streaming. – Dzięki technologiom 4K i HDR fani doświadczą wyższej jakości korzystania ze streamingu – stwierdził.

Korzystanie z Disney+ wymaga wykupionej subskrypcji oraz wysokiej prędkości łącza internetowego, które zapewni najwyższą jakość oglądania. Aplikacja jest dostępna dla użytkowników PS5 w sekcji Media na konsoli.

Disney+. Co do obejrzenia?

Disney+ to usługa streamingowa, będąca domem dla filmów i programów Disneya, Pixara, Marvela, „Gwiezdnych Wojen”, National Geographic oraz wielu innych. Na wybranych rynkach zawiera także ogólnorozrywkowe treści w ramach marki Star.

Usługa oferuje kolekcję oryginalnych treści oferowanych na wyłączność, w tym filmów pełnometrażowych, dokumentów, serii animowanych i live-action oraz pozycji krótkometrażowych. Oprócz dostępu do niepowtarzalnego zbioru telewizyjnej i filmowej rozrywki Disneya, Disney+ jest także domem najnowszych produkcji The Walt Disney Studios. A dzięki marce Star, oferuje także dostęp do najświeższych tytułów 20th Century Studios, Disney Television Studios, FX, Searchlight i innych.

