„Rolnik szuka żony”. Uczestnicy poznali kandydatów

W najnowszym odcinku „Rolnik szuka żony” kilku z kandydatów, których widzowie zobaczyli podczas specjalnego odcinka w Wielkanoc, wyemitowanego w niedzielę 18 września, wreszcie poznali swoich wybranków. Teraz z przedstawionej ósemki pokazano pięć osób, które cieszyły się największym zainteresowaniem. To właśnie oni otrzymali szansę na miłość.

„Rolnik szuka żony” najnowszy odcinek

W przeciwieństwie do poprzednich edycji, w tym sezonie pojawi się tylko jedna rolniczka. Najmłodszy z uczestników „Rolnik szuka żony” ma zaledwie 23 lata. W sierpniu wyłoniono pięć osób, które cieszyły się największym zainteresowaniem. To już 9. sezon popularnego formatu Telewizji Polskiej. Wcześniej uczestnicy zagwarantowali sobie miejsce w programie największą liczbą listów. Na podstawie wiadomości kilku kandydatów wybrali, z którymi chcą się spotkać.

Obecnie miłości szukają:

25-letnia Klaudia, która prowadzi plantację świerków i rozwija ekologiczną hodowlę kur niosek;

24-letni Tomasz K., który wraz z bratem prowadzi 56-hektarowe gospodarstwo specjalizujące się w produkcji roślinnej;

23-letni Michał, który zajmuje się hodowlą krów mlecznych;

27-letni Mateusz, który hoduje kozy;

41-letni Tomasz, który prowadzi 35-hektarowe gospodarstwo nastawione na produkcję mleka i bydła opasowego.

„Rolnik szuka żony”. 41-letni Tomasz zaprosił do programu 23-letnią kandydatkę

To właśnie 41-latek w ostatnim odcinku „Rolnik szuka żony” wywołał największe emocje. Rolnik, który „pasję do rolnictwa ma we krwi i tylko z tym wiąże swoją przyszłość”, otrzymał kilka listów, które go zainteresowały. Wśród nich była wiadomość od 23-letniej Klaudii, która, jak się okazało, jest w zaawansowanej ciąży. Tomasz nie widział w tym żadnych przeszkód. Stwierdził, że zadzwoni do kobiety i upewni się, że jest ona gotowa na tak niełatwe wyzwanie. Klaudia odpowiedziała twierdząco. Podczas randki na żywo w ostatnim odcinku nie zabrakło pytań o odpowiedzialność. Zarówno rolnik jak i kandydatka, nie ukrywali sytuacji i określali swojej oczekiwania. Oboje mieli w stosunku do siebie poważne oczekiwania.

Podczas randek innych kandydatów, głównie pojawiały się wątpliwości dotyczące przeprowadzenia na wieś, ale też sympatii do zwierząt. Tym razem nie wiemy, na kogo zdecydują się rolniczy i rolniczka, ale podczas programu nie ukrywali mętliku w głowie.

Czytaj też:

QUIZ idealny na weekend! Pamiętacie te hity?