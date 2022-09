„Rolnik szuka żony”. 24-letni Tomasz pobił rekord Kamili Boś? Manowska: Rozbił bank

To będzie już 9. sezon popularnego formatu Telewizji Polskiej. Kilka miesięcy temu widzowie programu poznali uczestników, do których pisać mogli listy, które zachęciłyby rolników i rolniczki do tego, by ich poznać. W sierpniu wyłoniono pięć osób, które cieszyły się największym zainteresowaniem. Jedną z tych osób jest Tomasz K., 24-letni rolnik, który wraz z bratem i rodzicami prowadzi 56 hektarowe gospodarstwo specjalizujące się w produkcji roślinnej.

Jakiej żony szuka Tomasz K.?

„Uważa, że idealny związek to tworzenie uczucia wspólnie, jednocześnie dając drugiej osobie miejsce na realizację siebie, spełnienie swoich marzeń i pasji. Lubi, kiedy kobieta ma długie włosy i czarujący uśmiech – na to zwraca szczególną uwagę. Ważna jest dla niego dbałość o kondycje fizyczną u przyszłej partnerki. Swoją przyszłość wyobraża sobie pozostając w rodzinnej miejscowości wraz z kochającą żoną oraz dziećmi, w której będzie rozwijał gospodarstwo oraz rodzinną firmę, by zapewnić swoim najbliższym ciepły rodzinny dom oraz miejsce, w którym będą czuli się bezpiecznie i zawsze będą chętnie do niego wracać” – można było przeczytać w charakterystyce bohatera, udostępnionej przez twórców programu.

„Rolnik szuka żony”. 24-latek „rozbił bank”. Pobił rekord Kamili Boś?

Jak się okazuje, to właśnie Tomasz K. otrzymał w tej edycji „Rolnik szuka żony” najwięcej listów. Ujawniła to sama Marta Manowska, prowadząca format, przyznając, że „trochę rozbił bank”. – Tomek jest nie tylko przystojny, ale też niesamowicie grzeczny, ale w takim dobrym tego słowa znaczeniu. Jest bardzo dobrze wychowany, ma bardzo wysoki poziom, jest na pewno dżentelmenem, wielkim romantykiem. Jest mężczyzną na życie, taki materiał na męża – podkreśliła Manowska.

Nie wiemy jeszcze, czy Tomasz K. pobił rekord Kamili Boś, która otrzymała w poprzednim sezonie „Rolnik szuka żony” największą ilość listów. Tego dowiemy się z pewnością w kolejnym odcinku show.

