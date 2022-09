„Love Island. Wyspa miłości”. Producenci wiedzieli, że Daniel ma dziewczynę?

To już 6. edycja „Love Island. Wyspa miłości”, którą mogę śledzić widzowie. Format niezmiennie prowadzi Karolina Gilon, jednak we wtorkowym odcinku zaskoczyła fanów asertywnością. Wszystko zaczęło się od podejrzeń ze strony twórców, którzy zaczęli się domyślać, że jeden z uczestników – Daniel Różański – jest w związku poza programem. Uczestnicy reality-show poszukują na oczach widzów miłości, więc byłoby to niezgodne z regulaminem.

„Love Island”. Daniel oszukał widzów?

Pierwszym sygnałem wskazującym na kłamstwo Daniela Różańskiego były zdjęcia, które publikowała jedna z internautek. – Pewna dziewczyna w mediach społecznościowych opublikowała zdjęcia z tobą. Napisała, że tęskni kocha Cię i musi znosić twój głupi pomysł przyjazdu na wyspę miłości, ale czeka, bo wie, że po wyjściu stąd będziecie kontynuować relację. Ty wchodząc do programu, oświadczyłeś, że jesteś singlem. Sądziliśmy, że ta dziewczyna po prostu nie może pogodzić się z waszym rozstaniem. Nie mieliśmy wątpliwości do czasu, aż zauważyliśmy pewne niepokojące sygnały – powiedziała Karolina Gilon przy pozostałych uczestnikach „Love Island. Wyspa miłości”.

Następnie prowadząca zwróciła uwagę na szczegół. Wszędzie, gdzie to możliwe Daniel rysował literę „T”, która miała oznaczać pierwszą literę imienia jego dziewczyny. Początkowo chłopak wszystkiemu zaprzeczał, jednak ostatecznie opuścił program, a solidarnie z nim zrobiła to też Natalia, z którą był w parze.

„Love Island. Wyspa miłości”. Dziewczyna Daniela zabrała głos

Teraz zabrała głos domniemana dziewczyna Daniela spoza programu „Love Island. Wyspa miłości”. Wyjawiła kulisy ich związku i zdradziła, w jaki sposób dowiedziała się o udziale swojego partnera w tak kontrowersyjnym formacie. Wszystko ze szczegółami opisała na InstaStories.

Jak wynika z relacji, Daniel od początku miał kłamać. Udział w programie załatwił sobie, kiedy Tay Machado poleciała do Brazylii na operację. – Pojechałam do Brazylii na operację, o której wiedział. Chciałam, żeby był ze mną, żeby mnie wspierał, ale musiał wziąć udział w tym g**nie – zaczęła. Później przyznała, że chłopak miał udawać, że jedzie na festiwal muzyczny, ale prawda wyszła na jaw, kiedy chciała do niego dołączyć. Dziewczyna wyznała, o co ją poprosił Różański. – Poprosił mnie, żebym na niego zaczekała. Nie spotykała się z nikim, nie była z nikim w związku. Mówił, że mnie kocha i że ja go kocham. Bla, bla, bla – relacjonowała. Potwierdziła też, że uczestnik wysyłał je znaki. – Stworzyliśmy pewne kody, a jednym z nich była litera „T”, którą widzieliście już kilka razy. Na jego klatce piersiowej. To od mojego imienia – dodała.

Co ciekawe, modelka zdradziła, że twórcy „Love Island. Wyspa miłości” mieli o wiedzieć o sytuacji od samego początku. – Kilka dni przed tym, jak rozpoczął się program, publikowaliśmy wspólne zdjęcia. Producenci też wiedzieli, bo im powiedziałam – kontynuowała. Tay Machado powiedziała też, jak się czuła, oglądając na ekranie swojego partnera. – Przez te wszystkie dni oglądałam, cierpiałam, płakałam i nie spałam, gdy wszyscy plotkowali na temat mojego życia – dodała. Celebrytka nie ukrywała, jak bardzo bolała cała sytuacja i przekazała Danielowi, że ich związek przeszedł do historii. – Jestem pod wrażeniem, że skłamał. Moja ex, pozwólcie, że pokażę jakieś zdjęcia i nagrania z Malagi. Tak Daniel, teraz będę twoją ex. Więc dowiedz się, kiedy przestać grać w grę – zakończyła.

Czytaj też:

„Hell's Kitchen. Piekielna kuchnia” z Young Leosią i Żabsonem, a na talerzach dania z dodatkiem konopi