„Taniec z Gwiazdami”. Kolejna para pożegnała się z programem. Zaskakująca decyzja widzów

13. edycja „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” budzi ogromne emocje. W programie możemy oglądać plejadę znanych i lubianych przez Polaków celebrytów oraz tancerzy, których uwielbiają widzowie. Motywem piątego odcinka show był 30-te urodziny stacji. Nie zabrakło żartobliwych nawiązań do słynnych „Paszportów Polsatu”, długich przerw na reklamy i wielu gości. Jednym z dodatkowych prowadzących w tym odcinku był Maciej Rock, który swoją karierę zaczął w pierwszym w Polsce talent show „Idol”. W formacie zobaczyliśmy wielu prezenterów, którzy od lat prowadzą programy w stacji. Na widowni pojawiła się Dorota Gawryluk, Maciej Dwobor, Karolina Szostak i Zygmunt Chajzer. W czasie finału wystąpił zespół Big Cyc, który wykonał tytułową piosenkę z serialu „Świat według Kiepskich”.

„Taniec z Gwiazdami” – wyjątkowy odcinek

Każdy z tańców nawiązywał do hitów Polsatu. Zarówno do filmów, które od lat możemy oglądać we wspomnianej telewizji, ale także sztandarowych formatów. Dla Wiesława Nowobilskiego i Janji Lesar zaśpiewała Alicja Janosz, która wygrała pierwszą polską edycję „Idola”. Wokalistka wykonała ten sam utwór, co w finale show. Karolina Pisarek-Salla i Michał Bartkiewicz zatańczyli do piosenki Enej „Radio Hello”. Zespół wygrał pierwszą edycję „Must be the music”. Utwór na parkiecie „Tańca z Gwiazdami” wykonał wokalista zespołu.

Piosenkę do tańca Jacka Jelonka i Michała Danilczuka zaśpiewał Stefano Terrazzino, który na cześć programu „Twoja twarz brzmi znajomo” wystąpił jako Mieczysław Fogg. Tancerz zwyciężył jedną z pierwszych edycji programu. Michał Mikołajczak i Julia Suryś zatańczyli taniec współczesny do piosenki z serialu „Adam i Ewa”, który swojego czasu był absolutnym hitem stacji. Ilona Krawczyńska i Robert Rowiński zatańczyli do piosenki z filmu „Titanic”, który bardzo często pojawia się na antenie Polsatu. Do filmowego hitu zatańczyła także Jamala i Jacek Jeschke. Para wykonała tango z „Zapachu kobiety”.

„Taniec z Gwiazdami” – kto odpadł z programu?

W ostatnim odcinku z programem „Taniec z Gwiazdami” pożegnał się Michał Mikołajczak. Aktor uczył się tańczyć pod okiem Julii Suryś. Dla tancerki to pierwsza edycja show, w którym brała udział. Podczas przemowy podziękowała celebrycie za debiut. Obecnie o Kryształową Kulę walczy już tylko sześć par: Karolina Pisarek-Salla i Michał Bartkiewicz, Wiesław Nowobilski i Janja Lesar, Ilona Krawczyńska i Robert Rowiński, Jamala i Jacek Jeschke, Natalia Janoszek i Rafał Maserak oraz Jacek Jelonek i Michał Danilczuk.

Zmagania gwiazd możemy oglądać w każdy poniedziałek na Polsacie o godzinie 20.05.

instagramCzytaj też:

„Taniec z Gwiazdami”. Jurorzy docenili dwie pary. Padły aż dwie „40-stki”!