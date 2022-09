Wybuch Ewy Drzyzgi w „Dzień dobry TVN”. Zwróciła się do rządzących

Program „Dzień dobry TVN” w poniedziałek 19 września prowadziły Małgorzata Ohme i Ewa Drzyzga. Jednym z poruszonych tematów było zatrucie Odry. Przypomnijmy, do skażenia wód rzeki doszło w lipcu 2022 roku. Doprowadziło to do masowego śnięcia ryb i innych zwierząt.

W tej sprawie na antenie „Dzień dobry TVN” wypowiadała się była prezes Polskiego Związku Wędkarskiego Beata Olejarz, która przyznała wielokrotnie, że na wiele po prostu nie ma odpowiedzi. Jak wyjaśniła, od 30 dni nie otrzymuje żadnych informacji w tym temacie, mimo że wysłała wiele zapytań do odpowiednich urzędów. – Ta rzeka jest ranna. Ona krwawi i trzeba jej pomóc – mówiła w rozmowie z Drzyzgą.

Drzyzga zwraca się do rządzących

Wyraźnie wzburzona dziennikarka, pod koniec rozmowy zwróciła się bezpośrednio do kamery. – Padło wiele pytań. Przedłużanie odpowiedzi na nie nie jest żadnym rozwiązaniem. Każdy, każdy, każdy mógłby być u brzegu tej rzeki. Myślę, że rządzący też mają swoje rodziny. Nie zależy wam, naprawdę? – pytała. – Przepraszam, ale poniosło mnie – dodała na koniec.

– Piękne jest twoje zaangażowanie. Pięknie to powiedziałaś – odpowiedziała koleżance współprowadząca Małgorzata Ohme.

