Sara James skomentowała finał „Mam talent”. Opublikowała wzruszający wpis

Sara James, 14-letnia Polka, doszła do wielkiego finału amerykańskiej edycji „Mam talent”, który odbył się w nocy z wtorku na środę 13 września o godz. 2. Wtedy też Amerykanie rozpoczęli głosowanie, na które mieli 12 godzin. Wyniki poznaliśmy w nocy ze środy na czwartek. Mimo że Sara James, 14-letnia Polka, zachwyciła jurorów, to nie zwyciężyła show i odpadła już w pierwszym etapie finału. Nie przeszła do zwycięskiej piątki.

W odcinku, w którym przekazano wyniki, każdy z finalistów jeszcze raz mógł zaprezentować swoje umiejętności i wystąpić z kimś ze zwycięzców poprzednich edycji, innych finalistów tego sezonu, albo gwiazd. Obok Sary James pojawił się zespół Black Eyed Peas, z którym wykonała utwór „Let's Get It Started”. Następnie wyłoniono pięciu najlepszych uczestników, niestety nie padło nazwisko młodej Polki.

Amerykański „Mam talent” – kto wygrał?

O wielkie zwycięstwo w programie – nagrodę w wysokości miliona dolarów i możliwość występowania w Las Vegas – w kolejnym etapie walczyli: Drake Milligan, Metaphysic, Kristy Sellars, Mayyas i Chapel Hart. Później decyzją amerykańskich widzów na scenie zostało dwóch konkurentów. Wielki finał „Mam talent” rozegrał się między tancerką Kristy Sellars, która łączy taniec na rurze z cyfrowymi efektami oraz libańską grupą taneczną Mayyas. To właśnie ci drudzy okazali się wielkimi zwycięzcami.

Sara James zabiera głos po przegranej

Chwilę po ogłoszeniu wyników Sara James opublikowała wzruszający post w mediach społecznościowych. Na swoim Instagramie 14-latka pokazała zdjęcie ze zwycięskim libańskim zespołem tanecznym Mayyas. Wymieniła też jurorów oraz zespół Black Eyed Peas, z którym wystąpiła. „Dziękuję! Cudownie jest spełniać marzenia, mając wokół siebie tylu wspaniałych ludzi. Dziękuję Wam za wszystko!” – napisała 14-latka. James pogratulowała także zwyciężczyniom i innym finalistom. „Wielkie gratulacje dla Mayyas, giiirls, jesteście niesamowite! Gratuluję wszystkim pozostałym finalistom – byliście wspaniali” – dodała.

