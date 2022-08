Debiut Małgorzaty Rozenek-Majdan i Krzysztofa Skórzyńskiego w „Dzień Dobry TVN”

Małgorzata Rozenek-Majdan dopięła swego i prowadzi poranny program „Dzień Dobry TVN”. Spekulacje kogo zobaczymy u jej boku trwały naprawdę długo, ale napięcie z tym związane sprawiło, że program cieszy się jeszcze większym zainteresowaniem. U boku żony Majdana śniadaniówkę prowadzi Krzysztof Skórzyński – do tej pory znany głównie z politycznych i społecznych tematów. Zmiany w jego życiu zaszły dopiero kiedy pojawiły się informacje, że Skórzyński miał doradzać ministrowi Dworczykowi. Po odsunięciu się od tematów politycznych zajął się m.in. komentowaniem działań na froncie w Ukrainie, a następnie wystąpił w programie „Mask Singer” i zajął trzecie miejsce.

Zarówno dla Skórzyńskiego jak i dla Rozenek-Majdan tego typu program, szczególnie na żywo, jest wyzwaniem. Celebrytka prowadziła wiele formatów TVN, jednak żadnego live.

Internauci oceniają nowych prowadzących „Dzień Dobry TVN”

Małgorzata Rozenek-Majdan i Krzysztof Skórzyński w poniedziałek 29 sierpnia zadebiutowali w roli prowadzących „Dzień Dobry TVN” punktualnie o godzinie 9. Od razu w mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się komentarze oceniające nowych prezenterów. I chociaż zdania były podzielone, to przeważało miłe zaskoczenie. „Bardzo dobrze dobrali tę parę. Świetni są”; „Fantastyczny duet, super!”; „Jak na debiut jest dobrze”; „Pełna profeska”; „Cudowna para, brawo!”; „Bardzo fajnie sobie radzą jako duet” – czytamy.

Znalazło się jednak także parę negatywnych komentarzy. Internauci głównie zwracali uwagę na głos Rozenek-Majdan, który ma być zbyt wysoki. „Mój ulubiony program, ale tej pary będę unikać”; „Pan Krzysztof profeska. Pani Małgorzata bardzo się stara, ale jak dla mnie za bardzo krzyczy, co jest ciut denerwujące”; „Pan Krzysztof super, pani Gosia musi popracować”; „Sorry, ale jak ta pani tam będzie, to nie oglądam”; „Pani Rozenek głos (chrypka) i wcinanie się w połowę zdania rozmówcom bardzo przeszkadza”; „Pani Małgosia bardzo sztuczna, próbuje być perfekcyjna. Irytujący głos, poprawianie włosów i przerywanie wypowiedzi gościom. Niestety, to nie jest miejsce dla niej” – pisali fani programu.

Radosław Majdan pojawił się w programie „Dzień Dobry TVN”

Na koniec pierwszego odcinka, który wspólnie poprowadzili Małgorzata Rozenek Majdan i Krzysztof Skórzyński, nie zabrakło niespodzianki dla prowadzących. Na planie nagle pojawił się Radosław Majdan z małym Henrykiem na rękach, a towarzyszyli im starsi synowie Małgorzaty Rozenek-Majdan. Sportowiec wręczył żonie kwiaty i pogratulował jej debiutu. Na taki sam gest zdecydowała się druga połówka Krzysztofa Skórzyńskiego z dziećmi. Prowadzący byli zaskoczeni i nie kryli wzruszenia. Nagranie z tego momentu trafiło do mediów społecznościowych.

