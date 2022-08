Małgorzata Rozenek-Majdan i Krzysztof Skórzyński poprowadzą razem „Dzień dobry TVN”

Małgorzata Rozenek-Majdan dopięła swego i poprowadzi poranny program „Dzień Dobry TVN”. Spekulacje kogo zobaczymy w roli jej współpracownika trwały od dawna. Pojawiły się między innymi plotki, że mógłby to być Krzysztof Skórzyński. Później Pudelkowi udało się porozmawiać w tej sprawie z Marcinem Prokopem, który podsycił doniesienia.

Nowy duet prowadzących „Dzień Dobry TVN”

Prowadzenie porannego programu zarówno dla Małgorzaty Rozenek-Majdan jak i Krzysztofa Skórzyńskiego będzie pierwszym tego typu doświadczeniem. Żona Radosława Majdana prowadziła programy emitowane w TVN, ale żaden z nich był na żywo. Natomiast jej przyszły współpracownik w swojej karierze głównie zajmował się tematyką polityczną. Zmiany w jego życiu zaszły dopiero kiedy pojawiły się informacje, że Skórzyński miał doradzać ministrowi Dworczykowi. Po odsunięciu się od tematów politycznych zajął się m.in. komentowaniem działań na froncie w Ukrainie, a następnie wystąpił w programie „Mask Singer” i zajął trzecie miejsce.

Konflikt w redakcji „Dzień Dobry TVN”?

Niedawno „Super Express” dotarł do informatora, który zdradził jak radzi sobie nowy duet. Małgorzata Rozenek-Majdan i Krzysztof Skórzyński są już po pierwszych próbach kamerowych. Na antenie mają pojawić się w przeciągu dwóch tygodni. Tabloid twierdził, że „Perfekcyjnej Pani Domu” nie szyło zbyt dobrze i popełniała błędy językowe. Miała mówić „cień dobry” zamiast „dzień dobry” i „wziąść”, zamiast „wziąć”. Dodatkowo w grę ma wchodzić konflikt na tle finansowym. Obecnie będzie o jedną parę więcej prowadzących niż w zeszłym sezonie, co zmniejsza liczbę dyżurów na ekranie.

Teraz jednak portal Wirtualne Media dotarł do informatorów z otoczenia Małgorzaty Rozenek-Majdan. Informator twierdz, że informacje są nieprawdziwe. – Próby kamerowe w zeszłym tygodniu wyszły bardzo fajnie, producenci są zadowoleni. Nic nie wiem o żadnej awanturze w redakcji. Nie było żadnych pomyłek Gosi na próbach kamerowych. Powiem więcej: ona jest profesjonalnie, na maksa, perfekcyjnie przygotowana. Przygotowywała się do tego turbo długo i na blachę – powiedziało źródło. Nie zabrakło jednak wątpliwości dotyczących wejść na żywo. – Pytanie jak wypadnie to na żywo. W telewizji można przygotować się do debiutu dwa lata, a po odliczaniu wydawcy i wejściu na antenie zestresować się – podkreślił informator.

