Jay z „Hotelu Paradise” miał próbę samobójczą. Przyznał, że miał problem z alkoholem

Przed widzami kolejna odsłona „Hotelu Paradise”. 6. edycja popularnego show na antenie TVN7 pojawi się jeszcze w sierpniu. Format jest bardzo popularny – każdy odcinek ogląda średnio 500 tys. widzów. Program od początku prowadzi Klaudia El Dursi, która powróci na ekrany wraz z nowymi epizodami. Fani jednak nie zapomnieli o dawnych uczestnikach, której dalą darzą sympatią i śledzą ich losy w mediach społecznościowych.

Eliza Milewska i Jay Dąbrowski poznali się w programie „Hotel Paradise” w słonecznej Panamie, ale po zakończonej emisji kontynuowali swoją znajomość. Para założyła wspólny kanał na YouTube „ELJAY”. Tworzą nagrania i są bardzo aktywni w mediach społecznościowych.

Jay z „Hotelu Paradise” opowiedział o swoich problemach

W ostatnim nagraniu para pochwaliła się, że założyła działalność, ale nie to było głównym przekazem. Jay otworzył się i postanowił opowiedzieć o problemach, z jakimi się borykał. Jak się okazało, jeszcze przed udziałem w show chłopak miał problemy. Celebryta walczy z bulimią, często wymiotował także w programie.

Po powrocie do Polski ze słonecznej Panamy nie było lepiej. – Po „Hotelu” straciłem trochę grunt pod nogami – powiedział. Wyznał też, że przez udział w show zaczął mieć problemy z alkoholem. – Ciężko to wytłumaczyć komuś, kto tam nie był. Jeśli jesteś zamknięty przez dwa miesiące i widzisz, jak to tam jest za kulisami i w trakcie emisji... Wyobraź sobie, że jesteś zamknięty przez dwa miesiące i się stresujesz. Czekasz pięć godzin i się nudzisz, a alkohol jest wentylem, żeby się uwolnić. Jest codziennie, jest go dużo, nie ma limitu. Tam po prostu nie ma nic innego i to było najlepsze wyjście – kontynuował.

Nadmiar alkoholu potwierdziła także Eliza. – Ta impreza była takim uwolnieniem się, uspokojeniem się, odprężeniem wieczornym, ale przy tej imprezie zawsze był alkohol i organizm tak się przyzwyczaił, że alkohol szedł w parze z rozluźnieniem się, z odpoczęciem psychicznym – możemy usłyszeć.

Jay z „Hotelu Paradise” ma za sobą próbę samobójczą

Celebryta podkreślił też, że martwił się, że jego partnerka zasługuje na kogoś lepszego. – Przez „Hotel” nie radziłem sobie ze sobą i z życiem. Wtedy też czułem się bardzo winny, bo uważałem, że Eliza zasługuje na lepszego partnera – przyznał. W najnowszym nagraniu opowiedział też o próbie samobójczej. – Robiłem wtedy głupoty, miałem próbę samobójczą, wylądowałem w szpitalu, dlatego te wszystkie kroki, czy to YouTube, Tik Tok czy nasza działalność są moimi celami, by iść dalej, motywować się i nie poddawać – zakończył.

