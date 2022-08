Top of the Top Sopot Festival 2022. Katarzyna Nosowska zaliczyła wpadkę na scenie

Tegoroczny Top of the Top Sopot Festival rozpoczął się 16 sierpnia i potrwa do 19. Za nami wiele emocjonujących koncertów. Już na początku wydarzenia, podczas pierwszego wieczoru wpadkę zaliczyła Kasia Wilk. Wokalistka wyszła na scenę i przywitała się słowami: Dzień dobry, Opole. Jak można się domyślić, internauci szybko zareagowali, a ona sama zabrała głos i wydała oświadczenie w mediach społecznościowych.

Podczas kolejnych dni festiwalu gwiazdy walczyły o jedną z najważniejszych nagród muzycznych – Bursztynowego Słowika. W tym roku dzięki głosom widzów bezkonkurencyjnie zwyciężył Michał Szpak.

Katarzyna Nosowska zaliczyła wpadkę

18 sierpnia w Operze Leśnej odbył się koncert, który był podziękowaniem stacji za wspólne 25 lat. W trakcie dwóch części koncertu o nazwie „Jestem sobą” oraz „To jest Wasz czas” artyści prezentowali znane utwory w nowych aranżacjach i odsłonach. Na scenie razem z orkiestrą wystąpili: Nosowska, Kayah, Agnieszka Chylińska, Ewa Bem, Andrzej Piaseczny, Grzegorz Markowski, Michał Szpak, Jan Borysewicz, Natalia Przybysz, Ørganek, Patrycja Markowska, Grubson, Ralph Kaminski, Igo, Mrozu, Kuba Badach, Margaret, Pectus, Mery Spolsky, Bovska, Loren Allred, Nick Sinckler, Mateusz Ziółko, Gooral, Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny.

Nie obyło się jednak bez wpadki. Muzycy poza swoim repertuarem wykonywali też największe polskie hity. Katarzyna Nosowska podczas „Mamony” z repertuaru Republiki nagle zapomniała tekstu. Dopiero po chwili ciszy przypomniała sobie dalszy ciąg utworu. Nie zostawiła tego bez komentarza. – Trochę się tam przycięłam. No wiecie, to jest jednak na żywo. Przepraszam – powiedziała po zakończeniu występu. Kolejnym kawałkiem, który zaprezentowała Nosowska była „Mówiła mi matka” z płyty „Basta”. Do wspólnego wykonania zaprosiła swojego 26-letniego syna Mikołaja Krajewskiego. – Sama go sobie urodziłam 26 lat temu. Śmieję się, że jeszcze nie schudłam po ciąży, a on już jest... Patrzcie – żartowała. Publiczność przyjęła latorośl gwiazdy bardzo ciepło.

