To już pewne. Jesienią ruszy 17. edycja „Warsaw Shore – Ekipa z Warszawy”

Najbardziej zakręcona grupa znajomych po roku wraca na antenę MTV Polska. Szalone imprezy, nowe twarze, ulubieńcy widzów, a do tego moc niespodzianek – to wszystko w nowym, 17. sezonie „Warsaw Shore – Ekipa z Warszawy”. Stacja zapewnia, że tym razem widzowie zobaczą Ekipę w zupełnie nowej odsłonie. Pewne rzeczy pozostaną jednak bez zmian – nie zabraknie niezapomnianych atrakcji i mocnych wrażeń. Premiera nowego sezonu show już tej jesieni w MTV Polska.

„Warsaw Shore”. Co w nowej edycji?

Zdjęcia do 17. sezonu „Warsaw Shore” były realizowane we Wrocławiu, gdzie ekipowicze pokazali, na co naprawdę ich stać. Uczestnicy show powrócili do legendarnej willi znanej z 5. sezonu. To właśnie tam imprezy rozkręcali Stifler, Ania „Mała” czy Wojtek „WG”, którzy przeszli do historii programu i to właśnie dzięki niemu zdobyli sławę i rozpoznawalność. Stacja nie zdradza jeszcze pełnego składu ekipy, ale gwarantuje, że w nowej edycji reality show nie zabraknie kolejnych barwnych postaci, które urozmaicą nam szare, jesienne wieczory. Czy i tym razem widzowie będą świadkami narodzin nowej gwiazdy polskiego show-biznesu?

Na kanałach społecznościowych MTV Polska, Facebook i Instagram, pokazano pierwszy teaser zapowiadający nowy sezon. Premiera programu planowana jest na jesień. Program emitowany będzie na antenie MTV Polska.

