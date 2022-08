Sopot Festival. Kto otrzymał Bursztynowego Słowika?

Tegoroczny Top of the Top Sopot Festival rozpoczął się 16 sierpnia i potrwa do 19. Za nami wiele emocjonujących koncertów. Już na początku wydarzenia, podczas pierwszego koncertu wpadkę zaliczyła Kasia Wilk. Wokalistka wyszła na scenę i przywitała się słowami: Dzień dobry, Opole. Jak można się domyślić, internauci szybko zareagowali, a ona sama zabrała głos i wydała oświadczenie w mediach społecznościowych. Emocjonujący był także koncert Patrycji Markowskiej, który wyjątkowo nie spodobał się Wojciechowi Mannowi. Dziennikarz ostro skrytykował jej popisy wokalne.

Kto otrzymał Bursztynowego Słowika?

W środę 17 sierpnia na scenie zobaczyliśmy śmietankę polskiej muzyki. Na scenie wystąpili m.in. Agnieszka Chylińska, Ewa Farna, Margaret, Cleo, Ralph Kaminski, Feel, Natalia Nykiel, Blue Café, Enej, Mirosław Kalisiewicz & Dekokt, Nocny Kochanek, Kombi i Storo. Odbyło się też jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych – przyznano Bursztynowego Słowika.

Widzowie mogli usłyszeć artystów, których nowe utwory można było usłyszeć w radiu i Internecie w ciągu ostatniego roku, a także ci, którzy premierowo przedstawili swoje piosenki dopiero na festiwalu. O statuetkę walczyli: Natalia Przybysz, Wiktor Dyduła, Natasza Urbańska, Martin Lange, Ania Karwan, BeMy i Michał Szpak, który to właśnie okazał się bezkonkurencyjny. To widzowie zdecydowali, że ta wyjątkowa statuetka powędruje właśnie do wokalisty. – Chciałbym podziękować wszystkim ludziom, którzy mają odwagę, odwagę, żeby zmieniać świat. (...) Dziękuję za głosy, wiarę, jest to dla mnie najważniejsza nagroda, ponieważ zwiastuje nowe i zwiastuje to, czego ja jestem twórcą – powiedział ze sceny Szpak.

Top of the Top Sopot Festival – kto jeszcze pojawi się na scenie?

To jednak nie koniec atrakcji. Na zakończenie muzycznego maratonu stacja przygotowała wyjątkowe wydarzenie, które ma być podziękowaniem dla widzów za 25 wspólnych lat. W trakcie dwóch części koncertu o nazwie „Jestem sobą” oraz „To jest Wasz czas” artyści zaprezentują znane utwory w nowych aranżacjach i odsłonach. Na scenie razem z orkiestrą wystąpią: Nosowska, Kayah, Agnieszka Chylińska, Ewa Bem, Andrzej Piaseczny, Grzegorz Markowski, Michał Szpak, Jan Borysewicz, Natalia Przybysz, Ørganek, Patrycja Markowska, Grubson, Ralph Kaminski, Igo, Mrozu, Kuba Badach, Margaret, Pectus, Mery Spolsky, Bovska, Loren Allred, Nick Sinckler, Mateusz Ziółko, Gooral, Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny. Natomiast w piątek na scenie pojawią się komentatorzy kultowego programu stacji „Szkła kontaktowego” m.in. Michał Kempa, Artur Andrus, Katarzyna Kwiatkowska i Wojciech Fiedorczuk.

