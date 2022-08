Wojciech Mann ocenił występ Patrycji Markowskiej. „Całkowite zmasakrowanie”

Trwa Top of the Top Sopot Festival. Wydarzenie rozpoczęło się 16 sierpnia i potrwa do do 19 sierpnia 2022 roku. To wyjątkowa, jubileuszowa edycja. Stacja chce w ten sposób podziękować widzom za wspólne 25 lat. W trakcie dwóch części koncertu o nazwie „Jestem sobą” oraz „To jest Wasz czas” artyści zaprezentują znane utwory w nowych aranżacjach i odsłonach. Z tej okazji zaproszenie na scenę otrzymali: m.in. Agnieszka Chylińska, Ewa Bem, Andrzej Piaseczny, Kuba Badach, Michał Szpak, Natalia Przybysz, Ørganek, Igo, Pectus, Grubson, Bovska czy Gooral. Ta część zaplanowana jest na 18 sierpnia.

Top Sopot Festival – kto jeszcze pojawi się na scenie?

To jednak nie koniec atrakcji 17 sierpnia uczestnicy wydarzenia będą oglądać zmagania muzyków o Bursztynowego Słowika oraz koncert zatytułowany „Dance”. Na scenie wystąpią: Agnieszka Chylińska, Ewa Farna, Margaret, Cleo, Ralph Kaminski, Feel, Natalia Nykiel, Blue Café, Enej, Nocny Kochanek, Kombi i Storo. Natomiast 19 sierpnia na scenie pojawią się komentatorzy kultowego programu stacji „Szkła kontaktowego” m.in. Michał Kempa, Artur Andrus, Katarzyna Kwiatkowska i Wojciecha Fiedorczuk.

Wojciech Mann ocenił występ Patrycji Markowskiej

Top of the Top Sopot Festival rozpoczął się koncertem, który był szeroko komentowany w mediach. Na scenie pojawili się: Kayah, Lady Pank, Wilki, LemON, Krzysztof Cugowski, Kuba Badach, Kwiat Jabłoni, Fisz Emade Tworzywo, Mitch & Mitch, Smolasty, Julia Pietrucha, Łukasz Zagrobelny, Jary Oddział Zamknięty, Cornelia Jakobs oraz Patrycja Markowska. Co ciekawe, występ ostatniej wokalistki nie wszystkim przypadł do gustu.

Popisy wokalne Patrycji Markowskiej ostro skomentował Wojciech Mann. Dziennikarz zabrał głos na swoim Facebooku. „Rodzinne wrażenie na gorąco po pierwszym dniu Sopot Top of the Top Festival: Od szczytu – znakomity Teatr Muzyczny w Poznaniu, który pozamiatał piosenką »Będzie Plan« Grzegorza Ciechowskiego (gratulacje Barbara Melzer), do dna – całkowite zmasakrowanie »Layli« Erica Claptona przez Patrycję Markowską” – napisał Mann bez skrupułów. Do tej pory wpis polubiło już ponad 3,5 tysiąca użytkowników.

facebookCzytaj też:

QUIZ z polskiego rocka lat 80.