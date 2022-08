Krzysztof Skórzyński poprowadzi „Dzień dobry TVN”? Dostał propozycję

Przypomnijmy, jesienią ubiegłego roku Krzysztof Skórzyński został zawieszony przez TVN Grupa Discovery po tym jak światło dzienne ujrzała jego korespondencja z ministrem Michałem Dworczykiem. W mailach wysłanych do polityka Skórzyński miał doradzać ministrowi w sprawach politycznych. Ze względu na tematykę materiałów jakie realizował dziennikarz (m.in. "Fakty" TVN), stacja podjęła decyzję o odsunięciu reportera od spraw i wydarzeń o takiej tematyce. Poinformowano, że skupi się on na projektach na innych projektach TVN Grupy Discovery.

Skórzyński poprowadzi „Dzień dobry TVN”?

Teraz, jak wynika z nieoficjalnych informacji podanych przez Wirtualne Media, dziennikarz miał otrzymać propozycję poprowadzenia „Dzień dobry TVN”.

— Wszystko wskazuje na to, że z niej skorzysta. Krzysiek ma po tych wszystkich latach dość newsów, a „Dzień dobry TVN” to program, w którym może odpocząć od wielkiej polityki. Chciałby znaleźć dla siebie stałe miejsce w stacji, w ostatnim roku ciągle trafiał do innych działów. „Skóra” chciałby też dalej obsługiwać Puchar Świata w Skokach Narciarskich — podał anonimowy informator portalu.

Sam Skórzyński nie skomentował jeszcze doniesień. Dziennikarze podają, że może on zostać na antenie programu partnerem Małgorzaty Rozenek-Majdan, która jesienią dołączyć ma do grona prowadzących.

Czytaj też:

QUIZ dla wyjadaczy! Najlepsi zdobywają 12/15!