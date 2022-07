Małgorzata Rozenek-Majdan pierwszy raz publicznie opowiedziała o swoim zawodowym marzeniu w rozmowie z Kubą Wojewódzkim i Piotrem Kędzierskim. – Bardzo chciałabym poprowadzić „Dzień Dobry TVN”. Długo chodzę koło Edwarda Miszczaka z tym tematem – wyznała na antenie. Wówczas w mediach zawrzało. Głos zabrał także Edward Miszczak, który podkreślił, że nic nie wie o tym pomyśle.

Zaczęły się jednak plotki, że Rozenek-Majdan planuje przenieść się do Polsatu. Informacje okazały się jednak nieprawdziwe. Jak mogliśmy przeczytać na portalu Pomponik, Małgorzata Rozenek-Majdan nie tylko zostanie w stacji TVN, ale także spełni swoje marzenie i poprowadzi poranny program TVN.

– Małgorzata od dawna zabiegała o tę pracę. W ostatnim czasie zaczęła nawet publicznie apelować do Edwarda Miszczaka, by dał jej szansę. W końcu postawiła wszystkich pod ścianą. Nie mieli wyboru. Uznali, że muszą jej dać szansę — donosił informator portalu.

Z kim Małgorzata Rozenek-Majdan poprowadzi Dzień Dobry TVN?

Gwiazda odważnie też wyznała, z kim chciałaby podjąć się tego wyzwania. – Wiem na pewno, że Radosław w życiu by się na to nie zgodził, natomiast ja uważam, że bylibyśmy świetną parą. Na pewno nie mogłabym prowadzić z kobietą. W moim wyimaginowanym świecie, w którym prowadzę „Dzień dobry TVN”, prowadzę go z facetem. To jest dla mnie naturalny stan i wydaje mi się, że tak byłoby wygodniej – wyznała Plejadzie Małgorzata Rozenek-Majdan.

Mimo że doniesienia nie są jeszcze potwierdzone, do teraz do sieci przedostały się informacje, kogo producenci typują jako towarzysza żony Majdana. – W pierwszej chwili każdy myśli pewnie o Radku Majdanie, ale produkcja nie uważa, że prowadzenie śniadaniówki to zadanie, z którym były piłkarz, by sobie poradził. Rozważają kilka nazwisk. Głównym kandydatem na jej partnera jest w tym momencie Krzysztof Skórzyński – zdradziło Pudelkowi źródło. Portalowi udało się też ustalić, że celebrytka niedługo rozpocznie próbne zdjęcia. Mają towarzyszyć jej potencjalni kandydaci.

