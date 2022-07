Jacek Jelonek zatańczy z partnerem. Wiemy, kto nim będzie!

Jesienią rusza 26. edycja tanecznego show „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami”. Na parkiecie pojawić się mają m.in. Krzysztof Rutkowski, Łukasz Płoszajski, Maja Włoszczowska czy Ilona Krawczyńska. Ta edycja będzie jednak wyjątkowa, ponieważ pierwszy raz w show ma pojawić się męsko-męski duet. Na parkiecie swoich sił spróbuje Jacek Jelonek, znany z programu „Prince Charming”. W pierwszym gejowskim reality-show w Polsce mężczyzna szukał wymarzonego partnera. Związał się z Oliwierem Kubiakiem, z którym jest wciąż w związku.

Jakiś czas temu media donosiły, że dobór profesjonalnego tancerza do jednopłciowej pary nie jest łatwy. Wiadomo było jednak, że dwóch ze znanych trenerów na pewno nie zatańczy z celebrytą. Mowa o Rafale Maseraku i Stefano Terrazzino.

Z kim zatańczy Jacek Jelonek?

Wówczas mogliśmy przeczytać, że partner dla gwiazdora ma przylecieć z Wielkiej Brytanii, gdzie na co dzień mieszka i pracuje. Uczestnicy tanecznego show poznają swoją parę miesiąc przed rozpoczęciem emisji i wygląda na to, że założenia portalu WP Gwiazdy stały się rzeczywistością. Takie wymagania ma spełniać Michael Danilczuk, który występował także w brytyjskiej edycji programu. Jak dowiedział się portal WP Gwiazdy, to właśnie Michael zatańczy tej jesieni z Jackiem Jelonkiem, jednocześnie tworząc pierwszą w Polsce męsko-męską parę. „Obaj panowie spotkali się już na sali treningowej i przygotowują się do pierwszego odcinka. Efekty ich pracy zobaczymy już za kilka tygodni na antenie Polsatu” – możemy przeczytać.

Informacje potwierdził sam zainteresowany. Danilczuk opublikował zdjęcie promujące najbliższą edycję i dodał obszerny wpis. „Z radością ogłaszam, że moje marzenie o zostaniu profesjonalnym tancerzem w »Tańcu z Gwiazdami Polska« wreszcie się spełnia. Możliwość uczestniczenia w tym niesamowitym show to wielki przywilej i jestem bardzo wdzięczny za taką możliwość” – napisał między innymi artysta.

