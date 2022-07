Johnny Depp sprzedał swoje obrazy. Cena Was zaskoczy

Niedawno Johnny Deep zaskoczył swoich fanów, występując podczas koncertu Jeffa Becka. Wydarzenie odbyło się w Sheffield w północnej Anglii. Aktor i muzyk prywatnie są przyjaciółmi, co było widać na scenie. Fani obecni na koncercie usłyszeli wspólne wykonanie piosenki „Isolation”, którą Jeff Beck nagrał razem z Deppem w 2020 r., a także „What’s Going On” Marvina Gaye’a i „Little Wing” Jimiego Hendrixa. Johnny Depp nie tylko zagrał na gitarze, ale także dał popis wokalny. Widzowie byli zachwyceni, a nagrania piosenek szybko obiegły sieć.

Johnny Deep namalował niesamowite obrazy

Ale Johnny Depp to nie tylko jeden z najpopularniejszych aktorów na świecie i utalentowany muzyk. Jak się okazało, gwiazdor także maluje i odnosi w tej dziedzinie ogromne sukcesy. Często chwali się procesem tworzenia na Tik-Toku, gdzie niedawno założył konto. Teraz jego obrazy zawisły w londyńskiej galerii sztuki Castle Fine Art. Aktor pochwalił się w mediach społecznościowych portretami czterech znanych osób. Na obrazach pojawili się: Keith Richards, Elizabeth Tylor, Bob Dylan i Al Pacino. – Zawsze używałem sztuki do wyrażania swoich uczuć i refleksji nad tymi, którzy są dla mnie najważniejsi, jak moja rodzina, przyjaciele i ludzie, których podziwiam – powiedział aktor. Celebryta dodał, że do tej pory zachowywał swoje dzieła dla siebie, ale postanowił przestać się ograniczać.

Depp na Instagramie dorzucił też informację, że przez galerię sztuki można kupić kopie jego dzieł. Fani oszaleli. Galeria była w posiadaniu 780 sztuk i sprzedano je wszystkie w zaledwie kilka godzin. Każdy z obrazów kosztował około 22 tysięcy złotych. W sumie za wszystkie prace Deppa zapłacono ponad 16 mln zł.

