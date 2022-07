Uczestnicy „Down the road” zaręczyli się! Do sieci trafiły zdjęcia

„Down the road” doczekał się trzech sezonów i chociaż początkowo format budził wiele kontrowersji, to widzowie szybko pokochali uczestników. Już pierwsze odcinki reality show wywołały zachwyt i ogromne wzruszenie publiki. Wyniki oglądalności przeszły najśmielsze oczekiwania stacji TTV, nic więc dziwnego, że powstały kolejne edycje. Właśnie zakończył się trzeci sezon.

„Down the road” to historie ludzi z zespołem Downa, którzy wyruszają w podróż z Przemysławem Kossakowskim. Na każdym kroku towarzyszą im kamery, a oni muszą zmierzyć się ze swoimi lękami i nowymi wyzwaniami. Bohaterowie poprzednich dwóch edycji pierwszy raz na tak długo rozstali się ze swoimi opiekunami, co samo w sobie było dla nich sprawdzianem.

Uczestnicy „Down the road” zaręczyli się

Twórcy „Down the road” właśnie poinformowali, że dwójka uczestników zaręczyła się! Nowy etap w życiu rozpoczynają Przemek i Daria. 29-letni Przemek Matusiak na co dzień pracuje w przedszkolu integracyjnym. Hobbystycznie gra w zespole „Piona”.

38-letnia Daria Kawalec w programie bardzo szybko została okrzyknięta „szefową”. Nie ukrywała swojej niezależności i silnego charakteru. Mężczyzna oświadczył się swojej wybrance podczas rejsu po rzece. Na oficjalnym profilu możemy zobaczyć zdjęcia z tego magicznego momentu. Na jednym z nich Przemek klęka przed Darią, na kolejnym para przytula się, a na ostatniej fotografii szczęśliwi uczestnicy formatu pozują z pierścionkiem. „Przemek i Daria zaręczyli się! Gratulujemy i życzymy pomyślności!” – czytamy na Instagramie TTV.

