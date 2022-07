Jacek Kurski przegrywa z Onetem. Jest decyzja Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Przypomnijmy – dziennikarz Onetu Kamil Dziubka ujawnił, że prezes TVP w grudniu zeszłego roku miał polecieć do Paryża mimo zakażenia koronawirusem. W stolicy Francji odbywał się wówczas finał Eurowizji Junior. Jacek Kurski, mimo pozytywnego wyniku testu na obecność COVID-19, miał zostać zwolniony z izolacji po zaledwie 40 godzinach.

Jak wynika z medialnych doniesień, pierwszy wynik testu na koronawirusa, wykonany przez prezesa TVP, zarejestrowano 13 grudnia o godz. 20:48. Wówczas Jacek Kurski miał trafić na izolację, a kolejnego dnia znów otrzymać dodatni wynik testu. Z kolei 15 grudnia o godz. 13:33 prezes TVP miał zostać zwolniony z izolacji. Sam zainteresowany zaprzeczył, nazwał publikację Onetu kłamliwą i zgłosił sprawę do prokuratury. To nie jedyne działanie Jacka Kurskiego.

Jacek Kurski przegrywa z Onetem

Prezes TVP złożył skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Stwierdził, że właściciel Onetu „z pełną premedytacją i świadomością” wykorzystał wynik testu na koronawirusa nie mając „bezpośredniej zgody na rozpowszechnianie tych danych”. Jacek Kurski nalegał na usunięcie informacji z serwisu.

Teraz zapadła decyzja, że przepisy nie zostały złamane. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ocenił, że prezes TVP nie zażądał bezpośrednio od Onetu usunięcia tych danych. Ponadto podkreślono, że informacje zdobyte na potrzeby artykułu dziennikarskiego były przetwarzane w celu korzystania z prawa do informacji i wolności wypowiedzi. Mimo że to na przepisy RODO Jacek Kurski powołał się w swojej skardze, to w tym wypadku nie są stosowane. Organ umorzył sprawę.

„Brak znamion czynu zabronionego”

Pod koniec ubiegłego roku przewodniczący Nowoczesnej Adam Szłapka skierował zawiadomienie do Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry, które dotyczyło możliwości popełnienia przestępstwa przez prezesa TVP. Według posła „Jacek Kurski miał narazić osoby ze swojego otoczenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia”. Jak podaje gazeta.pl, Prokuratura Okręgowa w Warszawie postanowieniem z 15 czerwca odmówiła wszczęcia śledztwa w tej sprawie. Rzeczniczka prokuratury prok. Aleksandra Skrzyniarz wyjaśniła, że powodem jest „stwierdzenie braku znamion czynu zabronionego”.

