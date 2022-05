Kontrolerzy biletów mszczą się za wyniki Eurowizji? Jakimowicz zaskakuje w TVP

W tegorocznym konkursie Eurowizji reprezentant Polski Krystian Ochman zajął 12. miejsce, zdobywając 151 punktów. Od mieszkańców Ukrainy dostał maksymalną ich liczbę – 12. Publika z żadnego kraju nie dała ich Polsce aż tylu. W mediach społecznościowych zwrócono jednak uwagę na fakt, że zero punktów otrzymaliśmy od ukraińskiego jury, podczas gdy polscy eksperci dali ich zespołowi Kalush Orchestra aż 12. Utyskiwania na taką wymianę punktów pojawiały się przede wszystkim na profilach środowisk narodowych.

Na antenie TVP Info całą sprawę kąśliwie skomentował Jarosław Jakimowicz, kontrowersyjny dziennikarz stacji. Zaczął od wytknięcia swojej koleżance, współprowadzącej Agnieszce Oszczyk, że w poprzednim programie „użalała się” nad Ukraińcami z Trójmiasta, zaskoczonych mandatami za brak biletów w komunikacji miejskiej.

– Jestem ciekaw, czy kontrolerzy ruchu drogowego, tak zwane kanary, oglądali ten konkurs, czy to że dostaliśmy od Ukrainy zero punktów za nasz występ, a my im daliśmy dwanaście, będą bardziej ich karać czy mniej? – powiedział na antenie prezenter.

Środowisko dziennikarskie ostro oceniło wypowiedź Jakimowicza. Łukasz Rogojsz z Gazeta.pl nazwał go „żałosnym”, a Piotr Szumlewicz stwierdził, że Jakimowicz to „oszałamiająco tępy typ”.

Eurowizja 2022. Wyniki

Kalush Orchestra pokonała konkurencję, otrzymując w sumie 631 punktów. – Dziękujemy za wszystko. Dziękujemy za wsparcie Ukrainy! Sława Ukrainie – powiedział ze sceny wokalista grupy Ołeh Psiuk. Później zespół ponownie wykonał piosenkę „Stefania”.

Kalush Orchestra to grupa grająca rap z elementami folku. Powstała w 2019 roku z inicjatywy lidera Ołeha Psiuka – rapera i frontmana hip-hopowego zespołu Kałusz. Choć jest to całkiem nowy projekt, pierwszy singiel „Shtomber Womber”, który ukazał się pod koniec zeszłego roku zbiera pozytywne recenzje zarówno fanów, jak i internautów. Grupa na Eurowizji 2022 wykonała utwór „Stefania”, poświęcony mamie głównego wokalisty. W swoim utworze łączy ona elementy rapu, folkloru i ukraińskiej autentyczności. W obecny skład grupy wchodzą: wokalista i twórca tekstów, Ołeh Psiuk. Oprócz niego to dwaj multiinstrumentaliści Tymofij Muzyczuk i Witałij Dużyk, a także DJ MS Kyłymmen.

Krystian Ochman na Eurowizji. Które miejsce zajął Polak?

Krystian Ochman zajął 12. miejsce w konkursie. Za wykonanie piosenki „River” otrzymał w sumie 151 punktów.

