Finałowy występ Krystiana Ochmana na Eurowizji. „Po co komu Andrea Bocelli?”

„Po co komu Andrea Bocelli, gdy ma się Ochmana!” – pytają organizatorzy Eurowizji na Twitterze, zamieszczając skrót występu reprezentanta Polski.

twitter

Tuż przed finałem Ochman powiedział, że „o faworytach mówią bukmacherzy, a oni nie zawsze się znają”. Zapewniał, że wszyscy konkurenci w tym roku są wspaniali i nie potrafił wskazać jednego faworyta. Zaznaczył jednak, kto ma jego sympatię. – Nie ma między nimi rywalizacji. Gdybym miał wybierać, to oddałbym swój głos Ukrainie – mówił.

Krystian Ochman – River. Jak głosować na Polskę?

Najpierw korespondenci ze wszystkich czterdziestu państw biorących udział w Eurowizji 2022 zaprezentują punkty od jury ze swojego kraju. Niższe noty pojawią się na ekranach automatycznie, zaś korespondenci ogłoszą tylko, komu przyznali najwyższą – 12 punktów. Gdy poznamy pełny ranking głosowania jury, wówczas przejdziemy do punktów od widzów. Wyniki głosowania publiczności ze wszystkich państw będą jednak wcześniej zsumowane. Począwszy od utworu, który otrzymał najmniej punktów od jury, dowiemy się, ile w sumie punktów przyznali mu telewidzowie. I tak po kolei aż do występu, który wygrał głosowanie jury. Triumfator nie będzie znany do samego końca. A zwycięży oczywiście występ, który zdobył najwięcej punktów w obu rankingach.

Czytaj też:

Krystian Ochman – kim jest i jak zaczęła się jego przygoda z muzyką?

Z Polski możemy głosować, wysyłając SMS Premium na wszystkich uczestników finału, ale nie na Krystiana Ochmana. Według zasad Eurowizji głosowanie na reprezentanta własnego państwa jest bowiem niedozwolone. Od tej reguły są jednak odstępstwa. Polacy przebywający poza granicami kraju mogą oczywiście głosować na Krystiana – jeśli tylko posiadają numer telefonu należący do danego państwa. Oddanie głosu ułatwi oficjalna aplikacja Eurowizji (do pobrania na systemy iOS i Android), ale nie zwolni nas ona z opłat za SMS.

W Polsce głosujemy wysyłając SMS-y pod numer 73555 (koszt wg taryfy podanej przez TVP podczas transmisji). W treści należy wpisać kod przypisany piosence, na którą głosujemy: od 01 do 25, ale bez 23, bo to numer startowy Krystiana Ochmana. Z jednego numeru możemy oddać maksymalnie dwadzieścia głosów. Nie ma znaczenia, czy będą to głosy na tę samą piosenką, czy też na dwadzieścia różnych bądź rozłożone w dowolny sposób.

Czytaj też:

Kalush Orchestra. Podczas, gdy inni przygotowywali się do Eurowizji, oni walczyli o wolną Ukrainę