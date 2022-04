„Nasz nowy dom”. Ich ojciec umarł w strasznych okolicznościach. Ekipa przywróciła im nadzieję

Boczki Chełmońskie to wieś nieopodal Łowicza. Pani Beata mieszka tu z dwunastoletnim synem Dawidem. Tata Dawida zmarł niedawno, chorował na nowotwór. Rodzina walczyła o niego do końca, pani Beata zbierała pieniądze na specjalny lek, ale nie udało się jej zgromadzić pieniędzy na czas. Pogrążeni w żałobie mama i syn mieszkali w złych warunkach, bez kuchni z prawdziwego zdarzenia, z instalacją elektryczną realnie zagrażającą życiu domowników. Dawid, który marzy o karierze kucharza, nie miał miejsca do nauki, a jego pokój niczym nie przypominał pokoi rówieśników. Katarzyna Dowbor chciała pokazać Dawidowi, że jego kucharskie marzenia mogą się spełnić, a przy okazji odkryła też, że pani Beata ma talent, który pozwoli jej zarabiać mimo złego staniu zdrowia.

Ekipa programu nie tylko zmieniła warunki mieszkaniowe rodziny, ale pomogła w rozpoczęciu nowego życia. W naszej galerii zobacz, jak zmienił się ich dom.

„Nasz nowy dom”

Program „Nasz nowy dom”, prowadzony przez Katarzynę Dowbor, emitowany jest od września 2013 roku i do tej pory doczekał się 16. serii, czyli 240 odcinków (nie licząc dziewięciu specjalnych).

W każdym odcinku dom lub mieszkanie jednej z polskich rodzin, włączając wszystkie pokoje, wnętrza i teren wokół, zostaje wyremontowany przez drużynę budowlańców w 5 dni (czasami 7), a mieszkania 4 dni. W tym czasie rodzina zostaje wysłana na wakacje do hotelu.

