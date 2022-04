Dzień Ziemi. Filmy, które mogą otworzyć nam oczy. Obejrzycie je na Netflix

Jak co roku 22 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Ziemi. Ten wyjątkowy czas uczcić można w różny sposób. My mamy dla was podpowiedzi filmowe, które mogą skusić was do zmiany niekoniecznie zdrowych nawyków, a także do większego zaangażowania w ochronę planety.

Dziś Dzień Ziemi, święto, które powinno uświadamiać nam, jak kruchy jest ekosystem naszej planety i jakie proekologiczne działania powinniśmy podejmować, aby powstrzymać postępującą degradację środowiska naturalnego. Od lat wskazówką są dokumenty – filmy, które pokazują nam, jak wiele możemy zdziałać, podejmując nawet maleńki krok ku temu, aby wpłynąć na zmianę. W ten wyjątkowy dzień podpowiadamy wam, co możecie obejrzeć na Netfliksie, aby czuć się natchnionym i gotowym do działania w celu ochrony klimatu i naszej planety. „Czego nauczyła mnie ośmiornica”



Osiem lat temu Craig Foster zaczął samodzielnie nurkować z maską (i bez kombinezonu!) w zimnych wodach Atlantyku u brzegów południowej Afryki, niedaleko swojego domu. Codzienne pływanie było dla niego jak psychoterapia, dzięki której odzyskiwał siły po kryzysie egzystencjalnym.



„Cowspiracy: Tajemnica równowagi ekologicznej środowiska”



Film porusza wiele problemów środowiskowych, takich jak globalne ocieplenie, nadmierne wykorzystanie zasobów wodnych, wylesianie, strefy martwych wód, jednocześnie sugerując, iż hodowla przemysłowa jest głównym zagrożeniem dla utrzymania równowagi ekologicznej środowiska.



„Ciemne strony rybołówstwa”



Filmowiec zafascynowany morskim życiem postanawia udokumentować krzywdy, jakie ludzkość wyrządza wodnym stworzeniom — i przy okazji odkrywa patologie branży rybołówczej.



„Ścigając koralowce”



Płetwonurkowie, naukowcy i fotografowie z przeróżnych zakątków globu przemierzają podwodny świat, by udokumentować proces zanikania raf koralowych.



„Świat na granicy: Nasza planeta oczami naukowców”



Dokument opowiada o ustaleniach naukowych profesora Johana Rockströma, który cieszy się uznaniem na całym świecie. To historia o najważniejszym odkryciu naukowym naszych czasów - o tym, że ludzkość maksymalnie przesunęła granice zapewniające stabilność życia na Ziemi przez 10 tys. lat, od zarania cywilizacji.



„Virunga”



Ta nominowana do Oscara prawdziwa historia opowiada o strażnikach, którzy ryzykowali życie, aby ocalić najcenniejszy park narodowy Afryki i zagrożone wyginięciem goryle.



„Najsłynniejsze parki narodowe świata”



Ten zachwycający serial dokumentalny z komentarzem byłego prezydenta USA Baracka Obamy przybliża piękno najwspanialszych parków narodowych świata. Oglądaj bez ograniczeń.



„Ziemia nocą”



Dzięki zastosowaniu nowej technologii twórcy tego serialu przyrodniczego unoszą zasłonę nocy, odsłaniając ukryte życie natury — od polujących lwów po latające nietoperze.



„Miasto pingwinów”



Łobuzerska ekipa afrykańskich bezlotków uderza na skąpane w słońcu plaże i łamie wszelkie zasady. Każdego lata eleganckie ptaki w smokingach walczą o najlepsze miejscówki na piaszczystym wybrzeżu Simonstadu na południe od Kapsztadu i rozrabiają na całego.



„Rotten”

Ten serial dokumentalny odkrywa nieprzyjemne sekrety branży gastronomicznej i ujawnia tajniki wpływania na to, co jemy.

Czytaj też:

Robert Morse nie żyje. Gwiazdor serialu „Mad Men”, zdobywca Tony i Emmy, legenda