Jeremiah Dąbrowski z „Hotelu Paradise” trafił do szpitala. Wyznał, na co choruje

Jeremiah Dąbrowski, uczestnik 5. edycji popularnego reality show, święta spędził w szpitalu. Celebryta opublikował zdjęcie z placówki, które mocno zaniepokoiło jego fanów. Jay nie zdradził, co jest powodem hospitalizacji, ale w kolejnych relacjach opisał walkę z depresją, którą toczy od lat. „Kochani, uważałem, że to jest prywatna sprawa i nie chciałem o tym mówić, ale okazaliście mi niesamowitą ilość miłości i wsparcia. Dziękuję i doceniam to” – zaczął. Dąbrowski szczerze wyznał, że nie do końca radzi sobie z rzeczywistością. „Ostatni czas był dla mnie wyjątkowo trudny. Może w grę, która nazywa się »Hotel Paradise«, byłem najlepszy, ale w grę, która nazywa się »życie« nie jestem” – czytamy dalej. Celebryta opowiedział szczerze o chorobie, która go spotkała. „Depresja to poważna choroba. Zmagam się z nią od kilku lat. Jej konsekwencje bywają różne, nawet te tragiczne, w których możemy stracić życie. Pod wpływem emocji wszystko może się stać” – dodał. Nie zabrakło też apelu do fanów. „Proszę, doceńcie swoje życie, nie bagatelizujcie sygnałów, jeśli potrzebujecie pomocy. Dajcie o tym światu znać, zanim stanie się tragedia” – napisał Jeremiah na Instastories. Na koniec dodał swoim followersowm otuchy. „Ja też jestem tu dla was i dzięki wam. Trzymajmy się razem” – podkreślił.

5. edycja „Hotelu Paradise”, dzięki której poznaliśmy gwiazdora jeszcze trwa. Głos zabrała także partnerka Dąbrowskiego z programu Eliza. – Nie mogę tego komentować ze względu na to, że to jest jego sprawa i z szacunku do jego osoby. Nie będę za niego przemawiała – powiedziała na InstaStories.

