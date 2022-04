Księżna Monako publikuje zdjęcie z rodziną. Pierwszy raz od powrotu na dwór

Księżna Monako z powodu tajemniczej infekcji przebywała w rodzinnym RPA przez niemal rok. Mimo zapewnień o chorobie media spekulowały o kryzysie w małżeństwie władz Monako. Jak wówczas pisano – problemy zdrowotne miały być tylko pretekstem do ucieczki z dworu. Charlene wróciła do kraju po 10 miesiącach, ale dalej koncentrowała się na zdrowiu, nie uczestnicząc w życiu publicznym. Miejsce jej pobytu nie było znane, przebywała na oddziale zamkniętym w nieujawnionym miejscu w celu dalszej rekonwalescencji. W połowie marca pałac wydał komunikat, z którego wynika, że księżna Monako wróciła do rodziny. Jak napisano w oświadczeniu: „u boku męża i dzieci zamierza kontynuować rekonwalescencję”. Dalej czytamy, że „następne kilka tygodni powinno pozwolić księżnej Charlene na wzmocnienie zdrowia, zanim stopniowo wznowi swoje oficjalne obowiązki i zobowiązania” Nie zabrakło także prośby o uszanowanie prywatności książęcej pary dla dobra księżnej. Do pełnienia obowiązków ma wrócić kiedy jej zdrowie będzie „wystarczająco silne”.



Księżna Monako publikuje zdjęcie z rodziną

Od tamtej pory księżna nie pojawiała się publicznie i nie zabierała głosu w mediach społecznościowych. Zmieniło się to przy okazji Świąt Wielkanocnych. Na instagramowym profilu Charlene pojawiło się rodzinne zdjęcie. Na fotografii widzimy księżną Charlene z mężem Albertem oraz dwójką ich dzieci, 8-letnimi bliźniakami Gabrielą i Jakubem. Wszyscy ubrani są w jasne i eleganckie stroje, towarzyszy im wielkanocna ozdoba w postaci zająca. Rodzina siedzi na kocu położonym na trawie, a w tle widać basen i drzewa. Księżna jednak nie patrzy w obiektyw, a na córkę. Książę Albert, który opiera się o kolano i spogląda na żonę.

