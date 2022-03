TVP pożegna Krzysztofa Pendereckiego. Cały dzień poświęcony artyście

Swoją ramówkę poświęconą artyście TVP Kultura rozpocznie o godz. 7:30 emisją koncertu zarejestrowanego w ramach Festiwalu Krzysztofa Pendereckiego w październiku 1998 r. „Credo”, utwór ważny w twórczości maestra, miało wtedy swoje pierwsze europejskie wykonane. Na scenie wystąpili: studenci Akademii Muzycznej w Krakowie, Międzynarodowa Orkiestra i Chór Akademii Bachowskiej pod dyrekcją Helmutha Rillinga oraz znani soliści: Thomas Quasthoff, Milagro Vargas, Marietta Simpson, Rolf Romei oraz Julia Borchert.

O godz. 8:40 widzowie obejrzą reportaż Elizy Orzechowskiej pt. „Wspomnienie o Krzysztofie Pendereckim”, którego narrację prowadził sam Krzysztof Penderecki. W reportażu zaprezentowane będą fragmenty wywiadów z najbliższymi artysty oraz archiwalne sceny przedstawiające maestra przy pracy.

We „Wspomnieniu o Krzysztofie Pendereckim” wykorzystano niepublikowane wcześniej materiały archiwalne TVP z lat 70. i 80.

Transmisja uroczystości pogrzebowych Krzysztofa Pendereckiego

Specjalne wydanie „Informacji kulturalnych”, które rozpocznie się o godz. 9:15, będzie transmisją uroczystości pogrzebowych. Przebieg wydarzenia z Krakowa relacjonować będą reporterki Sandra Meunier oraz Małgorzata Nieciecka-Mac. W przerwach Katarzyna Sanocka porozmawia z gośćmi o życiu i twórczości artysty. Urna z prochami Krzysztofa Pendereckiego zostanie złożona w Panteonie Narodowym – w kryptach kościoła pod wezwaniem św. św. Piotra i Pawła w Krakowie.

Uczczenie Krzysztofa Pendereckiego. Co obejrzymy?

O godzinie 15:10 przypomnimy słynny film, w reżyserii Wojciecha Jerzego Hasa, „Rękopis znaleziony w Saragossie”. Ekranizacja powieści Jana Potockiego przedstawia losy kapitana Alfonsa van Wordena z gwardii króla XVIII-wiecznej Hiszpanii, który podczas wędrówki do Madrytu napotyka szereg symbolicznych postaci. Krzysztof Penderecki stworzył do filmu eksperymentalną ścieżkę dźwiękową inspirowaną muzyką barokową Antonia Vivaldiego oraz klasyczną Beethovena, Haydna i wczesnego Mozarta. Do nagrań wykorzystano m. in.: taśmę magnetofonową oraz elektroniczne syntezatory. Muzyka do „Pamiętnika znalezionego w Saragossie” stanowi przykład eklektyzmu w twórczości Pendereckiego, która obejmuje wiele nurtów od klasycznych, po flamenco i muzykę elektroniczną.

O godz. 18:20 TVP Kultura ponownie zaprosi na specjalne wydanie „Informacji kulturalnych” poświęconych zmarłemu kompozytorowi. O godz. 18:55 wyemitowany zostanie film dokumentalny Anny Schmidt pt. „Penderecki. Droga przez labirynt” poświęcony pasjom wybitnego artysty, a były nimi m. in.: muzyka, botanika, filozofia, a także rodzina. To intymny i pełen humoru zarazem portret człowieka łączącego tradycję z nowoczesnością. Autorka przez rok towarzyszyła mu z kamerą, co zaowocowało niezwykle ciekawym obrazem składającym się z wypowiedzi samego Krzysztofa Pendereckiego, jego rodziny, przyjaciół, muzyków oraz współpracowników. Widzowie staną się świadkami tworzenia nowych dzieł, a także chwil spędzanych przez kompozytora z najbliższymi w jego posiadłości w Lusławicach.

Dzień wspomnień o Krzysztofie Pendereckim zakończy o godz. 21:15 specjalne wydanie programu „Scena muzyczna – Pamięci Krzysztofa Pendereckiego”. Wystąpią w nim Hania Rani, ceniona pianistka i kompozytorka oraz kwartet smyczkowy Atom String Quartet, którzy wykonają utwory poświęcone pamięci Krzysztofa Pendereckiego. Premierowo usłyszymy też nowe dzieło Maxa Richtera. Kompozycje Hani Rani i Maxa Richtera powstały na zamówienie Instytutu Adama Mickiewicza i są częścią nowego cyfrowego projektu Ogród Pendereckiego (Penderecki's Garden).

