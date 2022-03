Lidl wprowadza podpisy w języku ukraińskim do swoich spotów telewizyjnych

Według danych Straży Granicznej, od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, do Polski przybyło ponad 2 mln uchodźców wojennych. Ogromnym wyzwaniem dla osób udających się poza granice swojego kraju jest m.in. nieznajomość języka, co w dużej mierze utrudnia codzienne funkcjonowanie. Mając tego świadomość, sieć Lidl Polska zdecydowała się publikować wybrane ogłoszenia o pracę w języku ukraińskim oraz zapewniać naukę języka polskiego nowozatrudnionym pracownikom. Wszystkie kasy samoobsługowe w sklepach Lidl Polska funkcjonują również opcjonalnie w języku ukraińskim. Co więcej, sieć zdecydowała się podjąć kolejny krok i wprowadzić podpisy w języku ukraińskim do części swoich spotów telewizyjnych.

Lidl pomaga Ukraińcom

Lidl Polska bardzo uważnie śledzi wydarzenia w Ukrainie oraz podejmuje działania pomocowe. Grupa Schwarz, do której należy m.in. Lidl Polska, przeznaczyła na pomoc obywatelom Ukrainy dotkniętych wojną oraz kryzysem uchodźczym aż 10 000 000 euro. Dodatkowo Lidl Polska pomaga, przekazując produkty organizacjom NGO, w tym np. Caritas Ukraina. Z kolei w Polsce firma wspiera produktowo oraz finansowo organizacje takie jak m.in. Caritas Polska oraz Polska Akcja Humanitarna. Wartość tego wsparcia wyniosła już ponad 12 600 000 zł. W wielu sklepach Lidl Polska nieustannie trwają zbiórki żywności dla Federacji Polskich Banków Żywności, Caritas oraz innych organizacji pomocowych. Prowadzone zbiórki do tej pory zaowocowały przekazaniem potrzebującym ponad 163 tys. kg produktów.

Specjalne przeceny w sklepach Lidl

W geście solidarności z uchodźcami z Ukrainy oraz Polakami, którzy są zaangażowani w pomoc potrzebującym, w wybranych, przygranicznych sklepach uruchomiono specjalny system przecen. Od 3 marca klienci mogą kupić kilkadziesiąt najpotrzebniejszych produktów w cenie niższej o 30 proc. Dodatkową promocją zostały objęte produkty takie jak: ryż biały długoziarnisty, makaron świderki, kasza (jęczmienna, pęczak), pieczywo (bułka pszenna, poznańska XXL, grahamka, pszenno-żytnia, chleb włoski, chleb baltonowski), parówki wieprzowe, ser gouda w kawałku, szynka gotowana wieprzowa, mleko UHT 3,2 proc., masło ekstra, ćwiartka tylna z kurczaka, olej rzepakowy, płatki kukurydziane, owoce i warzywa (jabłko, banany, cebula, ziemniaki), mleko oraz kaszki dla niemowląt, sok jabłkowy, paprykarz szczeciński, musy owocowe, soki oraz dania warzywne dla dzieci, artykuły higieniczne (papier toaletowy, chusteczki nawilżane, wkładki higieniczne, podpaski, emulsja do higieny intymnej, szczoteczki do zębów, pasta do zębów).

Ponadto, aby ułatwić dokonywanie zakupów, kilkadziesiąt sklepów Lidl Polska, zlokalizowanych w województwie lubelskim oraz podkarpackim jest czynnych również w niedziele niehandlowe. Firma podjęła także decyzję o tym, że nie będzie kontynuować sprzedaży produktów pochodzących z Rosji oraz Białorusi.

