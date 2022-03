Co w nowym odcinku „Barw szczęścia”? Michalina zachęca Aśkę do walki z Rymanem

Bohaterami serialu „Barwy szczęścia” są mieszkańcy warszawskiej ulicy Zacisznej. Niektórzy z nich znają się od lat, niektórzy dopiero sprowadzili się na osiedle „Pod Sosnami”. Młodsi szukają swojej drogi, starsi próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Widzowie od wielu lat śledzą losy rodzin Marczaków, Zwoleńskich, Cieślaków, Grzelaków, Pyrków i Walawskich. Codzienne obowiązki i troski, rodzinne konflikty i dramaty, małżeńskie kłopoty, lecz także chwile wielkiej radości związane z pomyślnymi wydarzeniami w życiu rodzinnym i zawodowym składają się na rzeczywistość mieszkańców osiedla „Pod Sosnami”. Nie brak tematów trudnych, takich jak problem tolerancji obyczajowej i rasowej czy przemocy w rodzinie.

Co w nowym odcinku serialu „Barwy szczęścia”?

Michalina próbuje nakłonić koleżankę z teatru – Asię – by ona również stanęła do walki z Rymanem i w końcu oskarżyła reżysera o molestowanie. Renata zwierza się Dominice, w jaki sposób udało jej się szpiegować Romanowskiego w Meksyku. Z dziewczyną po raz kolejny kontaktuje się też podkomisarz Kodur. Damiana czeka za to trudna rozmowa z Luizą na temat jej związku z Aro i antykoncepcji. Jowita postanawia przyjść do hotelu Stańskich na imprezę, którą zorganizował Zaborski. Ma nadzieję "złowić" nowych klientów grube ryby biznesu.

Emisja serialu „Barwy szczęścia”

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest pięć razy w tygodniu na antenie TVP2 o godzinie 20:10.

Czytaj też:

