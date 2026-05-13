Ta platforma ustawiła nam już czerwiec. Mocne premiery i nowe sezony seriali

W ofercie pojawią się wielkie franczyzy, długo wyczekiwane serialowe powroty, dokumenty i sporo nowości dla fanów Marvela.

Czerwiec na Disney+. Największe premiery miesiąca

Jedną z najgłośniejszych premier będzie „The Bear”. Czwarty sezon hitowej produkcji FX trafi do serwisu już 26 czerwca. W nowych odcinkach Carmy, Sydney i Richie ponownie będą walczyć nie tylko o rozwój restauracji, ale też o własne przetrwanie w świecie pełnym stresu, presji i emocjonalnych eksplozji. Serial od lat pozostaje jednym z najlepiej ocenianych tytułów, a powrót produkcji już teraz budzi ogromne zainteresowanie fanów.

Równie mocno zapowiada się marvelowski „Ironheart”, który zadebiutuje 25 czerwca. Produkcja pokaże historię Riri Williams, genialnej wynalazczyni znanej z filmu „Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu”. W serialu technologia zderzy się z magią, a główna bohaterka będzie próbowała zaznaczyć swoją pozycję w świecie superbohaterów. Trzy odcinki pojawią się jednocześnie w dniu premiery.

Predator wraca. Disney+ stawia na akcję i science fiction

6 czerwca na platformę trafi „Predator: Pogromca Zabójców”. To animowana antologia osadzona w uniwersum Predatora, opowiadająca trzy różne historie wojowników z różnych epok. Widzowie zobaczą skandynawską wojowniczkę szukającą zemsty, ninja walczącego o dziedzictwo w feudalnej Japonii oraz pilota z czasów II wojny światowej mierzącego się z pozaziemskim zagrożeniem.

Disney+ dorzuci też coś dla fanów kina akcji. Już 1 czerwca do biblioteki trafi cała seria „Mission: Impossible”, od pierwszej części po „Fallout”. Czyli klasyczny maraton Toma Cruise’a biegającego szybciej niż prawa fizyki.

Lista najważniejszych premier Disney+ w czerwcu

Miłośnicy dokumentów przyrodniczych powinni zwrócić uwagę na produkcję „David Attenborough: Świat oceanów”, która na Disney+ pojawi się 8 czerwca. Legendarny przyrodnik pokaże w filmie niezwykłe podwodne siedliska Ziemi oraz opowie o zagrożeniach dla oceanów. Produkcja National Geographic ma łączyć spektakularne zdjęcia z ważnym przesłaniem dotyczącym ochrony środowiska.

Z kolei 25 czerwca Disney+ postawi na nostalgię i powrót do świata „Czarodziejów z Waverly Place”. W nowej odsłonie serialu dorosły Justin Russo będzie próbował prowadzić normalne życie rodzinne, dopóki jego siostra nie przyprowadzi młodej czarodziejki potrzebującej pomocy.

Wśród czerwcowych nowości znalazły się także: „Call Her Alex” – 10 czerwca, „Wyprawa na Devil’s Thumb” – 13 czerwca, „Silni wbrew naturze” – 16 czerwca, „Sally” – 17 czerwca, „Kraina Lodu na Broadwayu” – 20 czerwca.

