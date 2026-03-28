Perełki tego tygodnia z Netflix i HBO Max. Na weekend polecamy 8 tytułów

Na Netflix pojawiło się kilkanaście nowości, jednak wybraliśmy dla was na naszej liście głównie te, które zbierają najlepsze recenzje lub o których jest głośno. Na pierwszy plan wybija się nowiutki serial norweski o bohaterze, którego znamy z bestsellerowych książek Jo Nesbo. Możemy spodziewać się, że ten thriller-kryminał zostanie z nami na długo. Proponujemy wam też dwie kinowe nowości – obydwa w zupełnie odjechanych klimatach, oraz klasyk kinowy, którego jeszcze mogliście nie oglądać.

A na HBO Max też jest sporo ciekawych tytułów. Zadebiutował nowy serial, prosto z Paryża, którego już same zimne zdjęcia, przyciągnęły widzów. Mamy też do wyboru trzy dobre filmy z hollywoodzkimi aktorami – Margot Robbie, Nicole Kidman, Adamem Driverem czy Colinem Farrellem.

Dokładną rozpiskę naszych rekomendacji znajdziecie na poniższej liście. Pozostaje nam wam życzyć miłego weekendowego seansu!

Hity tego tygodnia z Netflix i HBO Max. To warto oglądać w weekend

„Harry Hole” (Netflix)



Serial o poszukiwaniu mordercy stworzony przez jednego ze współczesnych mistrzów kryminałów, Jo Nesbø. Głównym bohaterem jest kontrowersyjny detektyw, tytułowy Harry Hole, który wprawdzie na tropieniu zwyrodnialców zna się jak mało kto, ale poza tym życie mu się nie układa i wciąż nękają go demony przeszłości. Serial ukazuje też konflikt dwóch policjantów — i teoretycznie współpracowników — którzy tak naprawdę działają po dwóch stronach prawa. W pierwszym sezonie Harry ściera się ze swoim odwiecznym wrogiem, skorumpowanym detektywem Tomem Waalerem. Balansując na cienkiej granicy między etyką a pragmatyzmem, musi rozwiązać sprawę seryjnego mordercy i doprowadzić Waalera przed oblicze sprawiedliwości, zanim będzie za późno.



„Tu zdarzy się coś strasznego” (Netflix)



Jeśli „Carrie” jest historią grozy o dziewczynce stającej się kobietą, a „Dziecko Rosemary” jest dreszczowcem o kobiecie stającej się matką, to „Tu zdarzy się coś strasznego” jest horrorem o kobiecie zostającej żoną. Rachel (Camila Morrone) bierze ślub za pięć dni. Razem z narzeczonym, Nickym (Adam DiMarco), wyrusza w drogę do położonego na odludziu rodzinnego domu wakacyjnego w środku zaśnieżonego lasu, gdzie planują wymarzoną ceremonię ślubną. To naprawdę piękny pomysł gdyby nie to, że skłonna do przesądów i paranoi Rachel nie może wyzbyć się uczucia, że zdarzy się coś okropnego. Jej złe przeczucia w połączeniu z serią dziwnych zbiegów okoliczności i nieprzyjemnych niespodzianek zmuszają ją do rozważań - co sprawia, że dwie osoby są bratnimi duszami? A nawet gorzej - co mogłoby być straszniejsze niż zobowiązanie na całe życie wobec niewłaściwej osoby?



„Żegnajcie, laleczki” (Netflix)



Nowy film Ethana Coena i Tricii Cooke to zwariowana komedia o mocno wyzwolonej Jamie, która zmienia partnerki jak rękawiczki i o jej ułożonej przyjaciółce Marian, której przydałoby się trochę wrzucić na luz. Wspólnie wyruszają w nieoczekiwaną podróż do Tallahassee. Sprawy się komplikują, kiedy na ich drodze staje banda niezbyt ogarniętych bandziorów.



„Rounders” (Netflix)



Nowy Jork, czasy dzisiejsze. Student prawa Mike McDermott (Matt Damon) jest „rounderem” – hazardzistą grającym w pokera. W świat hazardu wprowadza go Joey Knish (John Turturro). Czas wolny Mike spędza z Jo (Gretchen Mol) – swoją dziewczyną i koleżanką ze studiów, która nalega, żeby porzucił karty. Jo wolałaby, żeby Mike umiejętność „czytania” z ludzkich twarzy, nabytą i doskonaloną przy pokerowym stoliku, wykorzystywał raczej na sali sądowej. Mike uważa z kolei, że studia prawnicze otwierają przed nim wprawdzie interesujące perspektywy na przyszłość, ale nie ma w nich tego dreszczyku emocji, jaki niosą z sobą partyjki pokera w wyznaczonych do tego celu pomieszczeniach w domach hazardu. Toteż, kiedy trafi mu się okazja przeżycia naprawdę ekscytujących chwil podczas kolejnych gier, skwapliwie z niej skorzysta...



„Przywileje” (HBO Max)



Licząc na ostatnią szansę odkupienia, młody więzień podejmuje pracę w luksusowym paryskim hotelu.



„Wielka, odważna, piękna podróż” (HBO Max)



Sarah (Margot Robbie) i David (Colin Farrell) to nieznajomi, którzy spotykają się na weselu wspólnego znajomego, a wkrótce – dzięki zaskakującemu zbiegowi okoliczności – wyruszają razem w Wielką, Odważną, Piękną Podróż – zabawną, fantastyczną i pełną rozmachu przygodę, podczas której mogą ponownie przeżyć ważne chwile ze swojej przeszłości. Dzięki temu lepiej rozumieją, jak znaleźli się w tym punkcie życia… i być może dostają szansę, by odmienić swoją przyszłość.



„Czarne bractwo. BlacKkKlansman” (HBO Max)



Jest początek lat siedemdziesiątych, a Ron Stallworth (John David Washington) jest pierwszym czarnoskórym detektywem, który służy w Departamencie Policji w Colorado Springs. Zdeterminowany, by wyrobić sobie nazwisko, Stallworth odważnie decyduje się na niebezpieczną misję: infiltracje Ku Klux Klanu. Razem z kolegą Flipem Zimmermanem (Adam Driver) tworzą grupę, której udało się przeniknąć do struktur Ku Klux Klanu. Udowodnili rasistowskie działania organizacji, uniemożliwili dokonanie zamachu, w którym mieli zginąć ludzie.



„Holland” (HBO Max)



W tym pełnym nieprzewidywalnych zwrotów akcji thrillerze Nicole Kidman wciela się w Nancy Vandergroot – pedantyczną nauczycielkę i gospodynię domową, której idealne życie u boku szanowanego męża (Matthew Macfadyen) i syna (Jude Hill) w otoczonym tulipanami miasteczku Holland w stanie Michigan nagle zmienia się w mroczną historię. Nancy i jej kolega z pracy (Gael García Bernal) zaczynają podejrzewać, że skrywany jest pewien sekret – jednak wkrótce odkrywają, że nic w ich życiu nie jest takie, jak się wydaje.

