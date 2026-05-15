Polsat Hit Festiwal 2026 odsłonił karty. Wielkie nazwiska i gorące premier

Polsat Hit Festiwal 2026 wystartuje już 22 maja w Operze Leśnej, a na scenie pojawi się ponad 60 artystów. Trudno będzie znaleźć gatunek muzyczny, którego tam zabraknie.

Plejada gwiazd na Polsat Hit Festiwal 2026

W czwartek odbyła się oficjalna konferencja prasowa Polsat Hit Festiwalu 2026. W wydarzeniu uczestniczyły dziesiątki artystów, których widzowie zobaczą już za tydzień na scenie Opery Leśnej Powered by Energa w Sopocie. Gości przywitał Krzysztof Ibisz, a dyrektor programowy Telewizji Polsat Edward Miszczak oficjalnie zaprosił widzów na festiwal. „Kończymy wiosnę i zaczynamy lato” — powiedział Edward Miszczak.

Jak się dowiedzieliśmy, piątkowy koncert Radiowy Hit Roku poprowadzą Ola Filipek, Maciej Rock i Adam Zdrójkowski. Na scenie pojawią się m.in. Dawid Kwiatkowski i Kayah, Kuba i Kuba, Roxie, Wiktoria Kida, Pszona, Carla Fernandes, Wiktor Dyduła i Kasia Sienkiewicz, Oskar Cyms oraz zwycięzca programu „Must Be The Music”.

Podczas festiwalu widzowie zobaczą także jubileusz 50-lecia wspólnej pracy artystycznej Grzegorza Skawińskiego i Waldemara Tkaczyka. Uczczone zostanie również 15-lecie zwycięstwa zespołu Enej w programie „Must Be The Music”.

Jednym z najgłośniejszych momentów piątkowego wieczoru ma być telewizyjna premiera duetu Skolim i Justyna Steczkowska z utworem „Mamacita”.

Koncert dla Krzysztofa Krawczyka pełen gwiazd

Duże emocje ma przynieść koncert poświęcony twórczości Krzysztofa Krawczyka. W repertuarze legendarnego wokalisty wystąpią m.in. Edyta Górniak, Natalia Szroeder, Andrzej Smolik, Miuosh, Kayah, Sidney Polak, Sound’n’Grace, Ania Dąbrowska, Maciej Maleńczuk, Andrzej Piaseczny, Sławek Uniatowski oraz Kasia Sienkiewicz. Koncert poprowadzi Agnieszka Hyży.

Sobotni koncert „Gdzie się podziały tamte prywatki” zapowiedzieli Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz. Na scenie pojawią się m.in. Ich Troje, Wilki, Wanda i Banda, Big Cyc, Goya, Happysad, LOKA, Liber, Piersi, Tatiana Okupnik, Ewelina Lisowska, Kasia Wilk i Mezo.O imprezową atmosferę zadbają także Cezary Machej i DJ Otek.

Tego samego dnia widzowie zobaczą koncert „Zostawili nam piosenki”, który poprowadzi Olek Sikora. Usłyszymy utwory takich artystów jak Danuta Rinn, Kalina Jędrusik, Grzegorz Ciechowski, Ryszard Riedel, Kora czy Violetta Villas w nowych interpretacjach Julii Wieniawy, Piotra Roguckiego, Ani Karwan, Wiktora Waligóry i Andrzeja Lamperta.

Sopocki Hit Kabaretowy zamknie festiwal

Tradycyjnie festiwal zakończy Sopocki Hit Kabaretowy. Niedzielny wieczór zapowiedziała Olga Łasak słowami: „Podobno lato zaczyna się wtedy, kiedy człowiek przestaje sprawdzać pogodę, a zaczyna sprawdzać, gdzie się dobrze pośmiać”.

Na scenie pojawią się Kabaret K2, Kabaret Moralnego Niepokoju, Kabaret Czesuaf, Kabaret Smile, Kabaret Młodych Panów, Jerzy Kryszak, Kabaret Ani Mru Mru oraz Zdolni i Skromni.

Polsat Hit Festiwal 2026 odbędzie się od 22 do 24 maja w Operze Leśnej Powered by Energa w Sopocie i będzie transmitowany na antenie Polsatu.

