Nicolas Cage w pierwszej głównej roli w serialu! Będzie dostępny w dwóch wersjach

Prime Video zaprezentowało oficjalny zwiastun wyczekiwanego nowego serialu „Spider-Noir” z Nicolasem Cage’em w jego pierwszej głównej roli telewizyjnej. W przypadku tej produkcji widzowie po raz pierwszy będą mogli wybrać własny sposób oglądania, ponieważ serial będzie dostępny w dwóch wersjach: czarno-białej (Authentic Black & White) oraz kolorowej (True-Hue Full Color).

Oficjalny zwiastun miał swoją światową premierę przed publicznością liczącą dwa tysiące sto fanów sali w Centro Banamex Convention Center w Meksyku podczas CCXPMX26, największego festiwalu popkultury na świecie.

Aktorzy Lamorne Morris, Li Jun Li, Jack Huston i Karen Rodriguez, wraz z twórcą, współshowrunnerem i producentem wykonawczym Orenem Uzieliem, pojawili się na scenie, aby zaprezentować serial zgromadzonej publiczności. Podczas panelu pokazano także wybraną rozszerzoną scenę, dzięki której uczestnicy mogli zagłębić się w świat, klimat i skale rozgrywających się wydarzeń Spider-Noir. W wyświetlonym materiale znalazło się również specjalne nagranie z pozdrowieniami od Nicolasa Cage’a.

Pierwszy zwiastun „Spider-Noir” w sieci. Co wiemy? Kiedy premiera serialu?

„Spider-Noir” to aktorski serial oparty na komiksie Marvela Spider-Man Noir. Opowiada historię Bena Reilly’ego, doświadczonego, pechowego prywatnego detektywa z Nowego Jorku lat 30., który po głęboko osobistej tragedii zmuszony jest zmierzyć się ze swoją przeszłością jako jedyny superbohater miasta.

W obsadzie znaleźli się: laureat Oscara Nicolas Cage („Adaptacja”, „Świnia”), zdobywca nagrody Emmy Lamorne Morris („Fargo”, „Jess i chłopaki”), Li Jun Li („Grzesznicy”, „Babilon”), Karen Rodriguez („Klub polujących żon”, „Acapulco”), Abraham Popoola („Atlas”, „Kulawe konie”), a także zdobywca nagrody SAG Jack Huston („Zakazane imperium”, „Day of The Fight”) oraz laureat Emmy i nominowany do Oscara Brendan Gleeson („Duchy Inisherin”, „Harry Potter”). W rolach gościnnych występują m.in. Lukas Haas, Cameron Britton, Cary Christopher, Michael Kostroff, Scott MacArthur, Joe Massingill, Whitney Rice, Amanda Schull, Andrew Caldwell, Amy Aquino, Andrew Robinson oraz Kai Caster.

Serial „Spider-Noir” będzie dostępny globalnie na Prime Video od 27 maja 2026 roku w ponad 240 krajach i terytoriach.

