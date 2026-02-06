Polacy go kochają, teraz pojawi się w nowym serialu HBO Max!

Nowy serial ucieszy wszystkich fanów Steve'a Carella, których w Polsce nie brakuje. Publika kocha go za jego wcielenia w takich produkcjach, jak „Biuro”, „Kocha, lubi, szanuje”, „Mój piękny syn” czy „40-letni prawiczek”. Od jakiegoś czasu 63-letni aktor współpracuje z różnymi platformami streamingowymi. Na HBO Max ostatnio pojawił się w filmie platformy „The Mountainhead”, na Netflix w serialu „Cztery pory roku”, a na Apple TV+ w „The Morning Show”.

O czym jest „Rooster”? Pierwszy zwiastun nowości od HBO Max

„Rooster” to nowy dziesięcioodcinkowa komedia HBO Original, która jest dziełem współtwórców i producentów wykonawczych Lawrence'a i Matta Tarsesów. Gwiazdor Steve Carell jest również producentem wykonawczym. Akcja serialu rozgrywa się na kampusie uniwersyteckim i opowiada historię skomplikowanej relacji ojca (Steve Carrell) z córką (Charly Clive).

Wśród obsady oprócz Steve’a Carrella i Charly Clive zobaczymy Danielle Deadwyler, Phila Dinstera, Johna C. McGinleya oraz Lauren Tsai.

Zobaczcie pierwszy zwiastun tej opowieści:

„Rooster” został wyprodukowany przez Warner Bros. Television. Bill Lawrence oraz Matt Tarses są showrunnerami oraz producentami wykonawczymi serii. Odtwórca głównej roli Steve Carell jest także producentem wykonawczym serialu.

Nowość ze Stevem Carellem na HBO Max. Kiedy premiera „Rooster”?

Pierwszy odcinek serialu „Rooster” będzie można zobaczyć w serwisie już 9 marca. Kolejne premierowe epizody będą pojawiały się na platformie co tydzień.

