QUIZ. Rozpoznasz kadr z wieczorynki? 20 obrazków czeka!

Czy wystarczy jeden kadr, by wróciły wspomnienia z dzieciństwa? Przed tobą quiz – prawdziwa podróż do świata kultowych dobranocek.
20 obrazków czeka, a każdy z nich to fragment bajki, którą znają całe pokolenia. Sprawdź, ile z nich rozpoznasz bez zastanowienia, a które okażą się prawdziwym wyzwaniem. Gotowy na sentymentalny test pamięci? Zaczynamy!
Rozpoznasz kadr z wieczorynki? 20 obrazków czeka!Odpowiedz na 1 pytanie z 20 To kadr z:
- Porwanie Baltazara Gąbki
- Wiklinowa zatoka
Czytaj też:
Quiz ortograficzny jak szkolne dyktando. Jest jeden „eliminator”Czytaj też:
Ikony PRL-u, które przegrały życie. Te historie wciąż mrożą krew w żyłach
Źródło: WPROST.pl