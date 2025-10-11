Netflix ma nowego „potwora” – a my wiemy, co obejrzeć po nim! Seriale dla koneserów

Serial „Potwory: Historia Eda Geina” to obecnie najpopularniejsza produkcja Netflixa na świecie — wstrząsająca, mroczna i oparta na prawdziwych wydarzeniach historia, która przyciągnęła miliony widzów przed ekrany. Brutalna szczerość, znakomite aktorstwo i atmosfera niepokoju sprawiły, że fani true crime nie mogą oderwać się od ekranu.
Jeśli po seansie czujesz niedosyt i szukasz kolejnych tytułów w podobnym klimacie — pełnych tajemnic, psychologicznego napięcia i historii inspirowanych prawdziwymi zbrodniami — przygotowaliśmy listę seriali, które na pewno cię wciągną.
Seriale podobne do „Potwory: Historia Eda Geina” – co obejrzeć po najnowszym hicie Netfliksa?
„Mindhunter”
Jest rok 1979. Dwóch agentów FBI zostaje wyznaczonych, aby przesłuchać osadzonych w więzieniu seryjnych morderców i wykorzystać pozyskaną wiedzę do zamknięcia nierozwiązanych spraw.
„American Horror Story”
Harmonowie postanawiają przeprowadzić się, nie mając pojęcia o tym, co miało miejsce w nowym domu. Po czasie odkrywają krwawą i mroczną historię rezydencji.
„American Crime Story: Sprawa O.J. Simpsona”
Były futbolista, O.J. Simpson, zostaje oskarżony o dokonanie podwójnego morderstwa.
„Dahmer – Potwór: Historia Jeffreya Dahmera”
W ciągu kilkunastu lat Jeffrey Dahmer zamordował 17 nastoletnich chłopców i młodych mężczyzn. Jak udało mu się tak długo uniknąć aresztowania?
„Potwory: Historia Lyle’a i Erika Menendezów”
Trzymający w napięciu dramat kryminalny przedstawia życie braci Menendezów skazanych za brutalne morderstwo rodziców w Beverly Hills w 1989 roku.
„Hannibal”
Konsultant FBI zmaga się z umiejętnością analizy umysłów seryjnych morderców. Trafia pod opiekę dr. Hannibala Lectera, który pomaga mu poradzić sobie z przekleństwem, a także doradza w niektórych śledztwach.
„Upadek”
W Belfaście grasuje seryjny morderca. Inspektor Gibson rozpracowuje jego metody działania.
„Dexter”
Dexter prowadzi podwójne życie. Za dnia jest cenionym specjalistą ds. krwi w departamencie policji, a nocą zabija złoczyńców, którzy wymykają się organom sprawiedliwości.
„Ogrodnicy”
Oparty na prawdziwych wydarzeniach serial „Ogrodnicy” przedstawia niezwykłą historię miłości Susan (Olivia Colman) i Christophera Edwardsów (David Thewlis), pozornie zwykłej brytyjskiej pary. Oboje stają się głównymi podejrzanymi w sprawie o morderstwo, kiedy policja odkrywa dwa ciała zakopane w ogrodzie ich domu w Nottingham.
„Candy. Śmierć w Teksasie”
Candy Montgomery jest gospodynią domową i matką z lat osiemdziesiątych, która wszystko robiła dobrze, dobry mąż, dwójka dzieci, ładny dom, kiedy narasta w niej presja konformizmu, jej działania domagają się odrobiny wolności.
„Miłość i śmierć”
Dwie chodzące do Kościoła pary wiodą pozornie spokojne życie w małym miasteczku w Teksasie. Skrywają jednak sekrety, które prowadzą do tragedii.
„Most nad Sundem”
Szwedzka policjantka i duński inspektor prowadzą śledztwo w sprawie zabójstwa, którego ofiarę znaleziono na moście łączącym brzegi dwóch państw.
„Des”
Opowieść o seryjnym mordercy, który przez pięć lat bezkarnie zabijał w swoim mieszkaniu chłopców i młodych mężczyzn.
„Marcella”
Marcella jest świeżo po rozwodzie. Po 12 latach postanawia wrócić do pracy jako detektyw w Londynie.
„Rozmowy z mordercą: Taśmy Teda Bundy'ego”
Dokument prezentuje niepublikowane wcześniej wywiady z siedzącym w celi śmierci Tedem Bundym.
„Obsesja zbrodni”
Wciągające studium nierozwiązanej sprawy mordercy z Golden Gate, który terroryzował Kalifornię w latach 70. i 80.
„The Valhalla Murders”
Poturbowany przez życie detektyw z Oslo powraca na rodzinną Islandię, aby pomóc ambitnej policjantce schwytać seryjnego mordercę powiązanego z tajemniczym zdjęciem.
