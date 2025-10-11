Netflix ma nowego „potwora” – a my wiemy, co obejrzeć po nim! Seriale dla koneserów

Serial „Potwory: Historia Eda Geina” to obecnie najpopularniejsza produkcja Netflixa na świecie — wstrząsająca, mroczna i oparta na prawdziwych wydarzeniach historia, która przyciągnęła miliony widzów przed ekrany. Brutalna szczerość, znakomite aktorstwo i atmosfera niepokoju sprawiły, że fani true crime nie mogą oderwać się od ekranu.

Jeśli po seansie czujesz niedosyt i szukasz kolejnych tytułów w podobnym klimacie — pełnych tajemnic, psychologicznego napięcia i historii inspirowanych prawdziwymi zbrodniami — przygotowaliśmy listę seriali, które na pewno cię wciągną.

Seriale podobne do „Potwory: Historia Eda Geina” – co obejrzeć po najnowszym hicie Netfliksa?

„Mindhunter”



Jest rok 1979. Dwóch agentów FBI zostaje wyznaczonych, aby przesłuchać osadzonych w więzieniu seryjnych morderców i wykorzystać pozyskaną wiedzę do zamknięcia nierozwiązanych spraw.



„American Horror Story”



Harmonowie postanawiają przeprowadzić się, nie mając pojęcia o tym, co miało miejsce w nowym domu. Po czasie odkrywają krwawą i mroczną historię rezydencji.



„American Crime Story: Sprawa O.J. Simpsona”



Były futbolista, O.J. Simpson, zostaje oskarżony o dokonanie podwójnego morderstwa.



„Dahmer – Potwór: Historia Jeffreya Dahmera”



W ciągu kilkunastu lat Jeffrey Dahmer zamordował 17 nastoletnich chłopców i młodych mężczyzn. Jak udało mu się tak długo uniknąć aresztowania?



„Potwory: Historia Lyle’a i Erika Menendezów”



Trzymający w napięciu dramat kryminalny przedstawia życie braci Menendezów skazanych za brutalne morderstwo rodziców w Beverly Hills w 1989 roku.



„Hannibal”



Konsultant FBI zmaga się z umiejętnością analizy umysłów seryjnych morderców. Trafia pod opiekę dr. Hannibala Lectera, który pomaga mu poradzić sobie z przekleństwem, a także doradza w niektórych śledztwach.



„Upadek”



W Belfaście grasuje seryjny morderca. Inspektor Gibson rozpracowuje jego metody działania.



„Dexter”



Dexter prowadzi podwójne życie. Za dnia jest cenionym specjalistą ds. krwi w departamencie policji, a nocą zabija złoczyńców, którzy wymykają się organom sprawiedliwości.



„Ogrodnicy”



Oparty na prawdziwych wydarzeniach serial „Ogrodnicy” przedstawia niezwykłą historię miłości Susan (Olivia Colman) i Christophera Edwardsów (David Thewlis), pozornie zwykłej brytyjskiej pary. Oboje stają się głównymi podejrzanymi w sprawie o morderstwo, kiedy policja odkrywa dwa ciała zakopane w ogrodzie ich domu w Nottingham.



„Candy. Śmierć w Teksasie”



Candy Montgomery jest gospodynią domową i matką z lat osiemdziesiątych, która wszystko robiła dobrze, dobry mąż, dwójka dzieci, ładny dom, kiedy narasta w niej presja konformizmu, jej działania domagają się odrobiny wolności.



„Miłość i śmierć”



Dwie chodzące do Kościoła pary wiodą pozornie spokojne życie w małym miasteczku w Teksasie. Skrywają jednak sekrety, które prowadzą do tragedii.



„Most nad Sundem”



Szwedzka policjantka i duński inspektor prowadzą śledztwo w sprawie zabójstwa, którego ofiarę znaleziono na moście łączącym brzegi dwóch państw.



„Des”



Opowieść o seryjnym mordercy, który przez pięć lat bezkarnie zabijał w swoim mieszkaniu chłopców i młodych mężczyzn.



„Marcella”



Marcella jest świeżo po rozwodzie. Po 12 latach postanawia wrócić do pracy jako detektyw w Londynie.



„Rozmowy z mordercą: Taśmy Teda Bundy'ego”



Dokument prezentuje niepublikowane wcześniej wywiady z siedzącym w celi śmierci Tedem Bundym.



„Obsesja zbrodni”



Wciągające studium nierozwiązanej sprawy mordercy z Golden Gate, który terroryzował Kalifornię w latach 70. i 80.



„The Valhalla Murders”



Poturbowany przez życie detektyw z Oslo powraca na rodzinną Islandię, aby pomóc ambitnej policjantce schwytać seryjnego mordercę powiązanego z tajemniczym zdjęciem. Czytaj też:

