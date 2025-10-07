Zapowiedź nowego thrillera „Ostatnia rubież”. Premiera serialu na dniach

Serial „Ostatnia rubież” stworzony został przez Jona Bokenkampa i Richarda D'Ovidio, z Jasonem Clarkiem w roli głównej, który pełni także funkcję producenta wykonawczego.

O serialu „Ostatnia rubież”. Kiedy premiera thrillera?

„Ostatnia rubież” opowiada historię Franka Remnicka (Clarke), funkcjonariusza policji odpowiedzialnego za dzikie rejony Alaski. Jurysdykcja Remnicka zostaje wywrócona do góry nogami, gdy w odległej dziczy rozbija się samolot transportujący więźniów, uwalniając dziesiątki niebezpiecznych przestępców. Zobowiązany do ochrony miasteczka Remnick zaczyna podejrzewać, że katastrofa nie była przypadkiem, lecz zaplanowaną akcją o dalekosiężnych i niszczycielskich skutkach.

W serialu występują także Dominic Cooper, Haley Bennett, Simone Kessell, Dallas Goldtooth, Tait Blum oraz nominowana do Oscara i wielokrotna zdobywczyni Emmy Alfre Woodard.

Zobaczcie pierwszy zwiastun tej opowieści:

Serial produkowany jest przez Apple Studios, a producentami wykonawczymi są Jon Bokenkamp iRichard D'Ovidio, którzy jednocześnie pełnią funkcję scenarzystów wraz z Clarkiem, Laurą Benson („The Big C”), Glennem Kesslerem („Bloodline”), Albertem Kimem („Nikita”) oraz reżyserem odcinków, Samem Hargravem („Extraction”).

Dziesięcioodcinkowy serial „Ostatnia rubież” zadebiutuje na Apple TV+ dwoma odcinkami w piątek, 10 października. Kolejne będą emitowane co piątek, aż do 5 grudnia.

