Mało jest już takich seriali. Dziś wróciła perełka serwisu

Drugi sezon „Genialnej Morgan” to jeszcze więcej zagadek, wciągających wątków i inteligentnego humoru. Serial jest od dziś dostępny w Disney+, a nowe odcinki będą pojawiały się na platformie co tydzień.

Wrócił lubiany serial. To idealne połączenie kryminału z komedią

Morgan (Kaitlin Olson) to samotna matka o niezwykłym intelekcie, której niekonwencjonalne metody i błyskotliwy umysł pomagają rozwiązywać najbardziej skomplikowane zagadki kryminalne. Tworzy niepowtarzalny duet z zasadniczym i doświadczonym detektywem (Daniel Sunjata), którego podręcznikowe metody zdecydowanie odbiegają od niecodziennych pomysłów Morgan. Ich współpraca nie należy do najłatwiejszych, czego konsekwencją są nieustanne zwroty akcji.

Serial został oparty na popularnej francuskiej produkcji „Haut Potentiel Intellectuel (HPI)” i szybko zdobył serca widowni. Drugi sezon ponownie zachwyca inteligentnym scenariuszem i charyzmatycznymi bohaterami, stając się obowiązkową pozycją dla miłośników niebanalnych historii.

Twórcą serialu jest Drew Goddard – znany z produkcji takich jak „Dobre Miejsce” i „Marsjanin”. W rolach głównych występują: Kaitlin Olson jako Morgan, Daniel Sunjata jako Karadec, Javicia Leslie jako Daphne, Deniz Akdeniz jako Lev "Oz" Ozdil, Amirah J jako Ava, Matthew Lamb jako Elliot, Steve Howey jako Nick Wagner, a także Judy Reyes jako Selena.

