„The Paper” – nowy serial od twórców „The Office” ze zwiastunem! Znane twarze

Dziennikarski mockument nosi tytuł „The Paper”, a jego twórcami są producenci i scenarzyści Greg Daniels („The Office”) i Michael Koman („Złoty dotyk Nathana”).

Ekipa filmowa podgląda nowych pracowników. O czym jest „The Paper”?

Tym razem fikcyjna ekipa filmowa, która w „The Office” podglądała życie pracowników biura Dunder Mifflin, przenosi się do redakcji lokalnej gazety ze Środkowego Zachodu. Kamera śledzi wydawcę, który stara się przywrócić jej dawną świetność. Dość nietypowo, bo jeszcze przed premierą 1. sezonu wiadomo, że „The Paper” doczeka się kolejnej odsłony.

„The Paper” może pochwalić się gwiazdorską obsadą. W rolach głównych na ekranie pojawiają się m.in. Domhnall Gleeson („Ex Machina”, „Czas na miłość”), Sabrina Impacciatore („Biały lotos”) i Chelsea Frei („Poker Face”, „Pani sprzątająca”). W serialu zagrali także wybitni aktorzy komediowi: Melvin Gregg („American Vandal”, „Snowfall”), Gbemisola Ikumelo („Black Ops”, „Ich własna liga”), Alex Edelman („Tylko dla nas”, „Bez lukru”), Ramona Young („Jeszcze nigdy”, „Santa Clarita Diet”), Tim Key („The Witchfinder”, This Time with Alan Partridge) i Oscar Nuñez („The Office”, „Narzeczony mimo woli”). Gościnnie wystąpili: Eric Rahill, Tracy Letts, Molly Ephraim, Mo Welch, Allan Havey, Duane Shepard Sr., Nate Jackson i Nancy Lenehan.

Fani tego gatunku znajdą w SkyShowtime wszystkie dziewięć sezonów amerykańskiego serialu „The Office”, a także trzy sezony polskiego serialu „The Office PL”.

„The Paper” zadebiutuje na SkyShowtime już 14 listopada. Wtedy do serwisu trafią pierwsze trzy odcinki serialu. Kolejne będą pojawiać się co tydzień.

